Повінь – зміна системи

Menu
Close

У парламенті Австралії заявили про хакерську атаку

18.02.2019

В парламенте Австралии заявили о хакерской атакеТакож атакували політичні партії.

Парламент Австралії і ряд політичних партій країни зазнали хакерської атаки. Про це повідомив австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

За його словами, за атакою варто “складна структура державного рівня”. При цьому прем’єр Австралії не уточнив, яке саме держава підозрюють в організації атак.

Моррісон додав, що немає жодних доказів будь-якого втручання у виборчу кампанію федеральних виборів.

Про викрадення даних і часу хакерської атаки не йдеться.

Читайте також:   У Британії лікарка виписувала пацієнтам сильні болезаспокійливі, щоб скоротити їм життя
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *