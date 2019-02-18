У парламенті Австралії заявили про хакерську атаку

Також атакували політичні партії.

Парламент Австралії і ряд політичних партій країни зазнали хакерської атаки. Про це повідомив австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон.

За його словами, за атакою варто “складна структура державного рівня”. При цьому прем’єр Австралії не уточнив, яке саме держава підозрюють в організації атак.

Моррісон додав, що немає жодних доказів будь-якого втручання у виборчу кампанію федеральних виборів.

Про викрадення даних і часу хакерської атаки не йдеться.