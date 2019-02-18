В Ірландії пустять з молотка цілий острів

На ньому є свої озера.



Прісноводні озера, соколи-сапсани і зруйнований монастир – це деякі з коштовностей, які чекають покупця острова біля західного узбережжя Ірландії.

“Високий острів, який піднімається на 206 футів над рівнем моря і нахилений вниз до скель, що ведуть до води, виставили на продаж за 1,25 мільйона євро”, – йдеться в повідомленні.

Розташований за дві милі від узбережжя Коннемара, острів площею 80 акрів має багату археологічну історію, пташиний світ і вражаючий вид на Атлантичний океан з боку скелі. Але для того, щоб зробити його придатним для життя, потрібно ще трохи роботи.

Той, хто купить острів, зможе використовувати його на свій розсуд, побудувати нову нерухомість, але для цього потрібен дозвіл на планування від влади. Покупцеві також доведеться використовувати швидкісний катер або вертоліт, щоб дістатися до острова.