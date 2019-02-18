Солодкі руїни. Репортаж про розсипається білоруської провінції

Дорога пробита величезної холодної калюжею — в ній відбивається практично весь селище. Ось з прохідний йдуть жінки, хохочущие про що завгодно. Повз скрипить суглобами дід, повільний з «гончарки». У лісопилки крекчуть вантажники, дає біт верстат на консервному, шелестять пакетами укладчицы з птахофабрики. Раптом в калюжу влітає іржаве колесо мопеда. Хвилі розштовхують киплячу життя і збивають картинку. Вода повільно загоюється, а в стянувшейся калюжі залишаються тільки старі панські руїни і нескінченні замки на дверях фабрик і заводів. Селище занурюється в анабіоз. Цей репортаж — про скромному білоруському містечку, яке, здається, здорово приболело.

Цукерки

Колючий дріт, високий паркан, вишка — територія кондитерської фабрики виглядає не дуже солодко. З боку прохідний йдуть дві жінки. Нікуди не поспішають, несуть важкі пакети з макаронами, хлібом і постільною білизною — так досвідченим працівницям видали зарплату. Але краще така, ніж ніякої: інші вже півроку її не бачать і харчуються виключно «сніданками».

— Нас ніхто не примушує, це добровільно. Ось дозволили в рахунок зарплати меблі брати, продукти в буфеті, постільна. А чого б не взяти? — переглядаються жінки і намагаються не бовкнути зайвого.

— Так грошима теж можна?

— Можна. Тільки їх поки немає. Коли-то, напевно, будуть, — стараються якнайшвидше втекти від підозрілих питань ивенчанки, яким залишилося кілька років до пенсії.

Обидві жінки прийшли на кондитерську фабрику «Ивкон» відразу після школи. З тих пір нікуди не йшли, не виїжджали і не втікали — справно працювали на благо вітчизни. Начебто все було непогано: за мірками скромного Ивенца платили добре, та й робота нескладна — цукерки загортати. Але приблизно три роки тому хтось заніс на виробництво невідому інфекцію, швидко вбиває економічний імунітет. Фабрика закашляла, потім почалися непритомність, а в листопаді минулого року містоутворююче підприємство впала в кому. І прогнозів лікарі не дають.

Ви скажете, що таке іноді трапляється, і будете праві. Напевно, це нормально. Але та сама інфекція несподівано для всіх людей без спеціальної освіти розійшлася по всьому селищу. «Гончарка», консервний, «Нептун», меблевий — недуга скосив всіх. Виробництва позабористее змогли залишитися на ногах, інші тут же звалилися і відповзли сякатися в подушку. Кажуть, хтось навіть помер. Люди виявилися до цього не готові — колись процвітаючий білоруський край гончаров, якому заздрив весь район, опинився в нокдауні. Спробував дати здачі, але виявилося нікому — у цьому поєдинку обидва бійці б’ються на одній стороні, але чомусь все одно програють.

Молодь першою схаменулася і зайняла зручні місця в маршрутці до Мінська. Слідом підтягнулися люди постарше і сіли «на колесі». У Ивенце залишилися тільки самі нерухомі шари населення, яким доводиться терпляче сподіватися на якісь сили ззовні. Кажуть, тепер рано вранці в Мінськ не виїхати: годин з семи починається «Велике (тимчасове) переселення».

Чому у великому живому селищі валом стали закриватися і чахнути численні підприємства, місцеві не розуміють. Раніше до них з усього району на роботу приїжджали, а тепер тут немає місця навіть для них.

Страх

У Ивенце всі хочуть розповісти про свої проблеми — і майже всі бояться.

— Я коли мамі сказав, що з Onliner йду розмовляти, вона плакала і просила не фотографуватися і не говорити прізвище, — говорить нам місцевий хлопець, який погодився провести екскурсію. — Розумієте, мама на держпідприємстві працює і може реально втратити роботу. А якщо зараз виженуть, піти взагалі нікуди.

У нас так завідувачка дитячого садка почала задавати незручні питання і якийсь порядок наводити, так її тут же «попросили». Це не жарти.

Ми прогулюємося по околиці і говоримо про проблеми. Весь Івенець — суцільний приватний сектор зі звичними декораціями. У дворі ростуть темно-зелені пальми, на фасаді висить забута реклама шампуню, між вузьких прутів хвіртки намагається пролізти здорова собака (хоча і розуміє, що не пролізе: тисячу разів пробувала). Велосипед «Аіст», оттопыренный пів-літра внутрішній кишеню сірого піджака, красива річка біля дорожнього знака, цікава бабуся за фіранкою, врослий в ядро Землі іржавий шматок трактора — наші поводирі не звертають на це уваги і обдзвонюють місцевих намагаючись знайти хоч когось більш зговірливими та сміливіші. Нарешті знаходимо жваву жінку, на очах якої робота «пішла на Федота».

— Давайте в дванадцять біля руїн зустрінемося, я пару дзвіночків зробила, будуть інші люди, — каже ивенчанка.

«Руїни» — локальна назва руїн панського будинку на околиці. Місце гарне і символічна. Опівдні туди починають приїжджати місцеві — збирається чоловік десять. Делегація хором говорить про те, як ми все втратили.

— Ми коли-то в чотири зміни працювали — вихідних не було! Потім почалися якісь проблеми, людей на триденний перевели, — починає активна жінка, яка не впевнена, що буде куди виходити з декрету.

— Зазвичай і трьох днів не виходило. Бувало, за тиждень жодного разу на роботу не вийдеш. А з нового року виробництво взагалі зупинилося. Сидимо, чекаємо, — продовжують за ивенчанкой колеги.

— За простій платять 6-7 рублів — кому як. Ну як платять — повинні платити. Взагалі, ми вже півроку сидимо без зарплати!

— Можна в буфеті продуктами забирати, але як мені за «комуналку» заплатити? Як ліки купити?

— Це жах. Ми дорослі люди, а заробити копійку не можемо. Немає роботи. Ні-ка-кой. А в Мінськ не кожен може їздити: за віком, по сімейним обставинам.

— Я ось за рахунок батьків живу. Кошмар.

— І я за рахунок мами-пенсіонерки.

— А мене діти містять. Півроку вже.

— Ми вас не дарма до руїн покликали. Не хочемо, щоб наш рідний Івенець закінчив так само, як цей панський будинок!

Жінки закипають і кажуть разом. Цікавимося про інші підприємства, вони посміхаються.

— Нічого в Ивенце не залишилося. Ремісничий край, блін! Раніше по всій країні наші вироби купували, а зараз там три з половиною мужика працює. Банки для консервів, дорожні знаки, кондитерка наша — загнулось все. Наш райський колись містечко став чорт знає чим, — хором зляться жінки.

Ми тільки слухаємо і даємо виговоритися — запитувати про щось зовсім не потрібне. Коли пара виходить і розсіюється, ставимо риторичне питання про причини. Вони знизують плечима: народу нічого не пояснюють.

— Ми просимо зустрітися і поговорити, але вони відмовчуються. Ось чому збори б не провести? Що там взагалі відбувається?

— Я чула, що нового антикризового керуючого вчора призначили. Сказали, будуть запускати виробництво.

— Хто сказав? Коли? — оживає хтось з натовпу.

— Люди говорять. Ну, коли-то запустять. Через місяць, може.

Днями тут дійсно змінився антикризовий керуючий, однак давати обіцянки він не ризикує.

— Мені ще навіть папір з суду не прийшла, як можна щось прогнозувати? Через місяць, можливо, щось проясниться, а поки ні про які перспективи я говорити не готовий, — відповідає голова Асоціації з антикризового управління та банкрутства Ігор Ошуркевич. — Зараз я приймаю справи і намагаюся вникнути, потім ми будемо розглядати якісь варіанти. Поки немає сенсу обговорювати що-то.

Жінки розповідають про всі проблеми, які настигли містечко. Багатьох турбує дивна ситуація з дитячим садом, який відкрили на місці протитуберкульозного диспансеру. Крім не дуже приємного минулого цього місця, засмучує матерів і сама споруда: її будували ще «за Польщі» в 1918 році. Тоді там розміщувалися стайні. Відверті тріщини і дірки в стінах, замотані рулонами скотчу вікна — умови дійсно жахливі. Кажуть, у дитячому садку навіть туалету немає нормального…

Ми намагаємося пробитися в сад, але хвіртка виявляється закрита. Просимо покликати завідуючу, та виходить на ганок, бачить журналістів, махає рукою і буквально тікає в сад. Її підлегла до нас вже навіть не підходить — здалеку кричить «Не». Їх зрозуміти можна: такі проблеми на місцях не вирішуються, а розплачуватися за чужі помилки нікому не хочеться.

Ми продовжуємо екскурсію. Місцеві хлопці, які, природно, працюють в Мінську, просять написати про дорогах, які не дають спокою всім автомобілістам. Виглядають вони дійсно не дуже, хоча це, звичайно, не головна проблема Ивенца.

Хлопці ведуть до мосту, перила якого спритно замасковані квітчастим дерев’яним парканом, палі прогнили. Ями перед перевіркою комунальники просто засипають піском — у хлопців є підтверджують фото. Грошей на повноцінний ремонт не виділяють.

По мосту пролітає навантажена фура. Водій помічає фотоапарат і привітно «кидає козу». Конфлікту це, правда, не згладжує.

— Тут стоїть знак, що обмежує рух вантажного транспорту, але його всі ігнорують. Є ж об’їзна дорога, але всі пруться сюди. Ми скаржилися, але заходи не приймаються. За флікери нас штрафують, а пропускають вантажівки. У підсумку всі в ямах, і нам доводиться теж «топити», щоб якось проїхати і не вибити собі зуби, — скаржаться пацани і ведуть по незліченних вибоїнах. — Коли-то в Ивенце взагалі про такі проблеми не думали. Тут реально було класно.

Одкровення

Ми опиняємося в центральній частині селища. Там красивий костел, річка, єдине кафе. Посидіти в ньому, правда, не можна — тільки купити каву і пиріжок навинос. З культурним життям справи взагалі не йдуть слабо: на дошці оголошень тільки анонс циркової вистави, а в якості альтернативи — пропозиція оформити карту поляка». Кажуть, молодь часто вибирає друге.

— Раніше у нас кожне літо «цукерковы фест» проводився — реально класна двіжуха, яку «Ивкон» організовував. Було шумно, красиво, весело. Зараз взагалі нічого. Навіть пива попити ніде, не те що культурно збагатитися, — посміхаються хлопці.

— А чому не їдете, якщо все так погано?

— А я їхав. Прожив півроку в Польщі і повернувся. Псіханув, чи що. Мені подобається жити в рідному місті, але прикро, що з ним відбувається все це, — розповідає нам один з місцевих хлопців.

— А зараз я в Мінську працюю, займаюся продажами. З задоволенням би працював тут, та ніде. Навіть тато мій роботи позбувся — після стількох років, — ділиться Дмитро, простий місцевий хлопець із загостреним почуттям справедливості.

Центральна частина селища вельми симпатична. Два чудових костелу, храм, річка, ліс буквально в кілометрі. Там знаходиться будівля виконкому, де мали б пояснити, що відбувається з цим дивовижним колись селищем. Голова виявляється напрочуд відкритою і прямолінійною жінкою, не тікає від розмови. Здається, вона дійсно бачить масштаб проблем, але вирішити їх не так-то просто.

— Наскільки я зрозумів, питання з робочими місцями стоїть гостро. Він може як зважитися?

— Це складне питання. «Ивкон» давав близько 500 робочих місць. Потім 300, потім 100. А з листопада він взагалі не працює. Звичайно, це важко. До того ж на підприємствах працює багато людей старшого покоління, а їм влаштуватися на роботу набагато складніше. І хоча ми говоримо, що у нас немає вікової дискримінації, всі розуміють, що певні організації старших людей не беруть. Навіть мій чоловік зіткнувся з такою проблемою.

— Але ж, крім «Ивкона», було багато інших підприємств. А зараз, кажуть, навіть «гончарка» закривається.

— Ми повинні змінювати свідомість людей і пояснювати їм, що не робота повинна йти їм в руки, а вони самі повинні її шукати. Так люди живуть за кордоном. Спальні райони великих європейських міст теж їздять в центр на роботу. Я розумію, люди звикли, що у нас були величезний «Ивкон», велика птахофабрика, свій завод художньої кераміки, був комбінат древообработки, «Криниця»… Тут було зосереджено 79% всіх промислових підприємств Воложинського району. А в дев’яності роки все це почало поступово закриватися. І я не можу на це вплинути — така ситуація по всій Білорусі.

До того ж багато хто самі не хочуть йти. Приходять до мене, я надам роботу, а вони відмовляються. Таким людям ми не в силах допомогти.

— Багато їздять в Мінськ?

— Так, багато. У нас перші ранкові маршрутки забиті до відмови.

— А що з дитячим садом, дорогами? У людей в принципі дуже багато питань.

— Багато, я про всіх знаю. Що стосується дитячого саду, то сьогодні вже узгоджується проект нового об’єкта. Сучасного, на 240 місць, з басейном. Звичайно, ми вже в минулому році хотіли розпочати будівництво, але не вийшло. За планом ми повинні розпочати в цьому році і закінчити в 2020-м. Сад буде.

З дорогами все складніше. У нас дійсно частину вулиць потребують ремонту. Вулиця Дзержинського, наприклад, знаходиться в жахливому стані. І міст потрібно ремонтувати. Я піднімаю це питання постійно, але дороги чиняться за рахунок виділяється бюджету, а він виділяється в першу чергу на об’єкти республіканського значення. Якщо б ми кожен рік робили по одній вулиці буквально, мені б навіть було якось… Але все це вимагає дуже великих фінансових вкладень. На жаль, на жаль…

Ми виходимо з виконкому з легким подивом: рідко чиновники визнають існування проблем і намагаються як мінімум говорити відверто. На зупинці якраз набивається чергова маршрутка до Мінська. В центрі не працює взагалі нічого. Тут нічого не відбувається і ввечері. Якщо запитати у місцевих, хто тут щось робить, багато відповідають: батько Лех.

Лех

— Дуже молодець! Один-єдиний чоловік, який щось для Ивенца робить. Людина від бога, ось дійсно. Зараз, кажуть, басейн хоче зробити. У нас же нічого немає: ні дитячих майданчиків, нічого, — а він старається», — плутано пояснює нам випадкова пенсіонерка.

У Білорусі поляк Лех живе вже 19 років. Хотів поїхати за кордон — його спочатку направили в Петербург, а потім перевели в білоруський Івенець.

За ці роки він:

відкрив дитяче кафе майже без націнки;

створив міні-зоопарк з кізкою, конячкою, овечкою і пташками;

організував щорічний музичний конкурс, на який зазвичай приїжджає 400-500 осіб;

відремонтував спортзал і заснував гурток з дзюдо та самбо;

зробив репетиційну точку і займається відновленням актового залу;

побудував сучасні дитячий та спортивний майданчики;

організував гурток скаутів, з якими ходить в ліс;

відкрив пункт гуманітарної допомоги;

відростив сиву бороду.

Точніше всього Леха описали діти: вони зробили плюшевого ведмедя і одягли його в хабіт (облачення монахів-францисканців). Ставний, широкоплечий, мовчазний. Коли ми просимо розповісти про свої заслуги, він трохи ніяковіє. «Це ж як би не моє, це все костелу належить. Я просто допомагаю», — соромиться ксьондз. В костелі визнають: всім зробленим люди зобов’язані в першу чергу йому.

Посеред дня зустріти людей можна хіба що тут, на території костелу. Ймовірно, більшість з них не мають ніякого відношення до релігії, але ворота відкриті для всіх.

— Кафе працює практично в нуль, але мети заробити у нас не стояло. Просто в місті не було місця, куди можна діткам сходити. Зараз і підлітки, і батьки з маленькими приходять морозива поїсти. Звичайно, якби ми продавали алкоголь, тут би все забито було, але алкоголь люди й без нас знайдуть, — посміхається батько Лех, показуючи прикостельный двір.

Він ковзає по льоду в сандалях, вітається з овечкою, яка вчора підвернула копитце, молиться в каплиці — «джерелі всього, що робиться, всього добра». Ми йдемо до капітальної двоповерхівці, де знаходиться велика частина всіх його «проектів». Її побудували в радянську епоху — ті суперечливі часи костел перепрофілювали на завод. «Подарунок комунізму», — посміхається ксьондз, натякаючи на символічність події.

Лех показує музичну студію і знайомить з тренером по самбо — дворазовим чемпіоном Союзу і призером багатьох міжнародних змагань. Ми запитуємо про міські проблеми, але у відповідь нічого не чекаємо: такі люди зазвичай не люблять говорити про труднощі.

— Кажуть, у Ивенце тільки ви чимось корисним займаєтеся.

— Прагнемо, намагаємося. Я ж тут вже 19 років.

— Незручне запитання священнослужителю, але все ж: звідки гроші на все це? Навряд чи у вас багата парафія.

— Ні, не багатий. Є люди, які готові допомагати, їх треба тільки знайти. Ми шукаємо, з ким-то домовляємося, намагаємося весь час щось робити, організовувати.

— Нам говорили, що прибуток це майже не приносить. Яку мету ви перед собою ставите? Намагаєтеся привести людей до костелу чи просто допомогти містечку?

— Віра народжує культуру. Так ми намагаємося допомагати людям. Якщо нічого не робити, то і радості в житті немає.

Батько Лех проводжає нас і повертається в костел. Сьогодні у нього ще багато справ. Місто тим часом уже спорожнів: всі маршрутки помчали в Мінськ, проклинаючи тутешні дороги. Ті, хто не поїхав, залишилися у своїх будинках чекати допомоги. Може, нова голова на фабриці щось придумає? Або район грошей підкине? А раптом хтось зверху кине в калюжу камінь — і за колами здадуться нові дороги, заводи і фабрики? Хоча обіцянок, здається, ніхто вже й не дає — пропонують вчитися нічого від всесвіту не чекати. От тільки ми так поки не вміємо.