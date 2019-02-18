Російські силовики захопили південнокорейський корабель

На борту судна 11 осіб.



Риболовне судно Південної Кореї з 11 особами на борту було захоплено російськими силовиками – з такою заявою виступило Міністерство закордонних справ республіки.

Російські прикордонники зупинили 69-тонний корабель з-за нібито нелегального рибальства вранці 17 лютого і в сповістили Корею про його захоплення через генконсульство у Владивостоці на наступний день.

Команда корабля, в якій п’ятеро корейців, досі утримується Росією в східному порту Знахідки.

Дипломатична місія Кореї негайно рушила до порту для ознайомлення з ситуацією і зустрічі зі своїми громадянами.