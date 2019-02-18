Журналісти повідомили про погіршення стану здоров’я Скрипаля

За ним спостерігають лікарі.



Стан здоров’я колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, якого отруїли в березні 2018 року в британському місті Солсбері, погіршився. Про це повідомляє газета The Times з посиланням на джерело в розвідці Великобританії.

За даними видання, 67-річний Скрипаль, який разом зі своєю донькою Юлією був отруєний нервовим агентом “Новачок”, знаходиться під наглядом лікарів на тлі занепокоєння, що він навряд чи зможе повністю відновитися після нападу.

Колишній полковник ГРУ РФ і його дочка перебували в критичному стані після нападу в Солсбері. “Сам агент, по суті, буде метаболізуватися і віддалятися, але наслідки його ефекту можуть бути тривалими”, – сказав Уейн Картер, доцент Ноттінгемського університету.

Батько і дочка залишаються в Британії, незважаючи на попередні обговорення британських і американських розвідників про те, що вони пропонують їм нові ідентичності і переміщують їх в Америку.

У ці вихідні деякі представники розвідки Великобританії прагнули створити враження, що Скрипаль був у “виключно хорошому стані, враховуючи те, що він пережив”.

Але видання зазначає, що його стан насправді погіршилося, хоча і не вважається критичним. “Його здоров’я погіршився, і він отримує медичну допомогу у себе вдома”, – сказав співрозмовник видання.

У той же час повідомляється, що стан здоров’я Юлії Скрипаль не викликає побоювань.