Заміною повинні стати чорношкірі жінки.



Дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, виступила проти расизму в університетах Великобританії, запропонувавши програму “деколонізації навчальної програми”.

37-річна дівчина і раніше заявляла, що була вражена відсутністю різноманітності у професорській середовищі Сполученого королівства. Вона впевнена, що “бліді і несвіжі” професора повинні бути замінені на чорношкірих жінок.

Під час січневого візиту в університет Сіті-Лондон в Іслінгтоні Меган закликала вчених “почати розмову” про навчальні програми в університетах, а також відреагувала шоком на цифри, що показують спотворення етнічної приналежності на посадах професорів в університети. Коли Марк дізналася, що більшість професорів у вузах – білі чоловіки, вона вигукнула: “Боже мій”.

Наголошується, що це перший політичний акт Маркл, яка таким чином підтримала кампанію щодо знесення пам’ятників засновнику африканської колоніальної системи Британії Сесіль Родсу в кампусах країни.