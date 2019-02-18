Союз на пташиних правах: страшна правда Лукашенко

Покатавшись з Путіним на гірських лижах, батька всієї Білорусі Олександр Лукашенко змінив гнів на милість і оголосив про принципову готовність своєї країни до максимально можливої інтеграції з Росією: « Ми готові настільки далеко йти в єднанні, об’єднання наших зусиль, держав і народів, наскільки ви готові!» Спостерігаючи за Лукашенка ось уже майже чверть століття, я вже давно звик не ставитися надто серйозно до радикальних змінах його риторики. Володіючи звіриним політичним чуттям, президент Білорусії дуже тонко відчуває аудиторію і завжди говорить те, що обіцяє йому максимальні «дивіденди» в даний момент часу і в даній точці простору. Однак лютневі сочинські одкровення батька стали винятком із цього правила. Нічого шкідливого для себе Лукашенко, звичайно, не сказав. Але зате він видав вражаючу правду про реальний стан російсько-білоруських відносин — правду, якою повинні сильно задуматися у високих московських кабінетах.



фото: kremlin.ru

«Слухайте, ми завтра можемо об’єднається удвох, у нас проблем немає. Але чи готові ви, росіяни і білоруси, на це? Питання. Тому це треба адресувати запитання до себе. Наскільки ви готові, настільки ми будемо виконувати вашу волю. Якщо не готові — яка б не була потужна Росія і величезна, вона сьогодні не в змозі нав’язати волю кому-то. Тим більше ми, але нам це і не потрібно. Тому готуйтеся ви: у своїй свідомості» – цей не дуже витончений «крик душі» Олександра Лукашенка цілком можна було розцінити як черговий зразок властивого білоруському лідерові «переливання з пустого в порожнє». Можна, але не потрібно. Під впливом гірського сочинського повітря батькові вдалося намацати головну проблему російсько-білоруських відносин. Прагнучи в силу різних причин до поглиблення інтеграції один з одним, Москва і Мінськ будують свій союз на дуже хлипком, разъезжающимся у всі сторони фундаменті.

Всі останні тижні я намагався дізнатися: чому в кінці минулого року в Москві раптом з’явилися розмови про те, що Росії і Білорусі необхідно створити загальний парламент і кабінет міністрів? І ось що мені вдалося з’ясувати. Став влітку минулого року послом РФ в Мінську колишній путінський повпред в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич — це людина дуже енергійний, амбіційний, вимогливий і звиклий на будь-якому посту домагатися конкретних результатів. Формулюючи для себе, якими саме такі результати можуть бути, Бабич, крім усього іншого, прочитав підписаний Єльциним і Лукашенко в грудні 1999 року договір про створення Союзної держави Росії і Білорусії. Прочитав — і здивувався: а де передбачені цим документом загальний Рада міністрів, де загальний Парламент, загальний Суд і загальна Рахункова палата Союзна Держави?

Інколи лаючи про себе Бабича — мовляв, бач чого надумав! І так бюрократів скрізь повно, а він задумав ще кілька мертвонароджених політичних структур створити — я теж взявся за читання договору « Про створення Союзної Держави» і незабаром прийшов до несподіваного для себе висновку: посол прав. Так це залишати не можна. У своєму нинішньому вигляді «Союзний договір» – це фікція, фантазія, пронизаний внутрішніми суперечностями «законодавчий акт». Візьмемо, наприклад, пункт 3 статті 1 договору: « У міру становлення Союзної держави буде розглянуто питання про прийняття його Конституції». Керуючись такою логікою, можна заявити: у міру дорослішання дитини буде розглянуто питання про надання йому імені. Абсурд, повний абсурд — але при цьому цілком виправданий і логічний. Договір між Москвою і Мінськом передбачає створення єдиної союзної держави двох країн при одночасному збереженні їх суверенітету. Іншими словами, «дитина» як-би є і але при цьому його ніби й немає.

Можна, звичайно, спробувати забути «Союзний договір» як страшний сон. Мовляв, так це важливо, на якій підставі Росія і Білорусія співпрацюють, якщо у них це цілком успішно виходить? Важливо, на жаль, важливо. Як сказав мені відомий московський чиновник: « Чим тісніше взаємодія двох країн, тим більш чіткими мають бути правові рамки цієї взаємодії». У Москва і Мінська все поки що виходить навпаки. Взаємодія в багатьох областях, включаючи, таку життєво важливу сферу як оборона — дуже тісно і поглиблено. Але ось правова основа такої взаємодії висить у повітрі. Співробітництво двох країн дуже слабо регламентовано. Взаємні зобов’язання Росії і Білорусії прописані вкрай розпливчасто.

Така розпливчастість призводить до постійних суперечок на тему, хто, кому, що і скільки винен. У високих московських кабінетах можна чути репліки на зразок наступного: « У звичайній обстановці нинішній посол Білорусі у РФ Володимир Семашко — милий, приємний і доброзичливий чоловік. Але як тільки мова заходить про ціни на енергоносії, він перетворюється в самого цього вурдалака». Білоруські чиновники навіть у приватному спілкуванні виражаються менш образно. Але їх розповіді про зарозумілість, необов’язковість і скнарості російських колег теж дуже вражають. Подібні взаємні претензії засновані не тільки на різницю в менталітетах. У них є навіть більш важлива причина: хто, кому і скільки «по часнику» повинен — у багатьох випадках абсолютно незрозуміло.

Наприклад, зараз в рамках свого горезвісного податкового маневру перший віце-прем’єр РФ Антон Силуанов намагається знизити обсяг доходів, які Мінськ отримує за рахунок безмитного експорту нафти. У Сілуанова своя правда — необхідність економії коштів російського бюджету в умовах тиску з боку Заходу. У офіційного Мінська теж своя правда — зменшуватись через бажання Сілуанова заощадити білоруське керівництво не хоче. Але ось чия правда правдивей? Чіткої відповіді на це питання просто не існує. З-за відсутності чітких, не допускають подвійного тлумачення і законодавчо зафіксованих домовленостей всім вирішується в рамках постійних переговорів президентів двох країн.

І ось тут ми підійшли до самої суті проблеми. Як відверто визнають у московських коридорах влади, « наші відносини зараз тримаються на особистостях двох президентів». Але ось є така опора досить надійною? Що трапиться, коли Лукашенко перестане бути президентом Білорусії, а Путін — президентом Росії? З чим ми залишимося — з фантазійним «союзним договором»? І тільки не треба говорити, що « нікуди білоруси від нас не подінуться». У минулому ми, якщо хто забув, любили говорити те ж саме про українців — зі всім відомим нині результатом.