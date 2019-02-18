Два сценарії обвалу цін на нафту

Істотне зниження нафтових котирувань відбулося в тому числі і з-за закриття позицій трейдерами перед різдвяними святами. Для Росії ця ситуація не буде мати великих наслідків, якщо обвал цін на нафту буде носити короткостроковий характер, вважає директор з міжнародних продажів Otkritie Capital International в Лондоні Кирило Янковський.

Не буде серйозних негативних наслідків і в тому випадку, якщо нафта надовго не влаштується в коридорі 40-45 доларів за барель, заявив Янковський .

В останні дні йде постійне зниження цін на нафту. Так, 25 грудня нафтові котирування марки Brent балансували біля позначки 50 доларів за барель, що стало мінімальним показником з серпня 2017 року.

“Великі руху нафти, які ми бачили в 2008 і 2014 році, досить короткострокові, тому питання в тому, чи повернемося ми до якихось рівнів. Це буде залежати від американських виробників, від того, який у них буде ситуація, кількість бурових і т. д. При таких цінах багато проекти стають нерентабельними, тому нового еквілібріуму потрібно буде шукати в новому році”, – вважає Янковський.

Як зазначив експерт, серйозні проблеми у Росії можуть з’явитися, якщо нафта надовго закріпитися в діапазоні 40-45 доларів за барель.

“Якщо такі ціни стануть новою нормою, тоді ми побачимо, що багато ЦБ країн, пов’язаних з сировинними ринками, не тільки РФ, доведеться девальвувати свою валюту. Поки ми бачимо великий рух, але це не на довго”, – зазначив він, підкресливши, що нинішній обвал котирувань пов’язаний із загальним песимізмом.

Також це наслідок торговельної американо-китайської торгової війни. Але фінальну крапку в цій великій грі з обвалу цін на нафту поставлять спекулянти, які закривають свої довгі позиції на ринку і виходять в кеш, вважає Янковський.

Між тим, в Кремлі не побачили підстав для екстрених нарад і міжнародних переговорів із-за різкого обвалу цін на «чорне золото». Про це, зокрема, заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, який відзначив, що «підстав для якихось екстрених нарад немає».

За словами Пєскова, російська влада також не бачать приводів проводити консультації з цього питання з Саудівською Аравією або іншими членами ОПЕК, які є учасниками угоди ОПЕК+: «ефект від домовленостей» в рамках угоди по скороченню обсягів видобутку, за допомогою якого ціни на нафту можуть бути скориговані, «часто має відкладений» характер.

Пєсков також запевнив, що ситуація знаходиться під контролем уряду країни.