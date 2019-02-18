З-за конфлікту Польщі та Ізраїлю скасовано міжнародний саміт

Саміт Вишеградської групи скасували.



Саміт Вишеградської групи в Єрусалимі не відбудеться через неучасть Польщі. Про це заявив прем’єр Чехії Андрій Бабиш.

За словами Бабиша, саміт можуть провести у другій половині року під час головування Чехії у Вишеградській групі.

Ж В Єрусалимі відбудеться серія двосторонніх зустрічей.

Повідомляється, що прем’єр Словаччини Петер Пеллегріні і прем’єр Угорщини Віктор Орбан вже прибули в Єрусалим.

Як повідомлялося, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи в Єрусалимі через заяв виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

Нагадаємо, в ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій Кац заявив, що “антисемітизм був вродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього”.

Перед цим, коментуючи слова, приписані прем’єру Ізраїлю Беньямину Нетаньяху, Кац зазначив: “Наш прем’єр висловився чітко. Я сам – син пережили Голокост. Як кожен ізраїльтянин і єврей я можу сказати: ми не забудемо і не пробачимо. Було багато поляків, які співпрацювали з нацистами, і, як говорив Іцхак Шамір (екс-прем’єр Ізраїлю. – Ред.), “поляки вбирали антисемітизм з молоком матері”. І ніхто не буде вказувати нам, як ми повинні шанувати своїх загиблих”.