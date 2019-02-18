У США батьки розчинили тіло трирічної дочки в кислоті

Дівчинка потонула під час купання у ванній



В американському місті Ларедо сімейна пара вельми незвично вирішила приховати смерть своєї дитини. Батьки розчинили тіло потонулої трирічної дочки в кислоті.

Трирічна Ребека потонула під час купання у ванній, залишившись без нагляду. Батьки дівчинки – 37-річна Моніка Домінгес і 32-річний Жерардо Завалу-Лоредо захотіли приховати її смерть. Вони помістили тіло дівчинки у відро з кислотою і заховали його в шафу.

Тривогу забили жалісливі сусіди, які помітили, що Ребека перестала з’являтися у дворі з братами і сестрами. Пара виховувала п’ятьох дітей.

Поліцейські нагрянули в хату до Моніці і Жерардо. Під час обшуку правоохоронці виявили страшне. Тіло дівчинки не встигло повністю розчинитися і з відра стирчали кінцівки.

“Фахівці витягли залишки розкладання частин тіла з відра, яке і знайшли в шафі в батьківській спальні”, – розповів шеф поліції. Хоча батьки і стверджують, що дівчинка померла з природних причин, судова експертиза повинна встановити, чи немає на її тілі слідів травм.

Слідчі підозрюють, що вона могла бути вбита. “Ми чекаємо на результати судово-медичної експертизи та свідоцтва антрополога, щоб визначити, чи є які-небудь травми на тілі дитини, пов’язані з можливим вбивством”, – заявив окружний прокурор.

Решта четверо дітей сімейства передані органам опіки. Розслідування жахливого інциденту триває. Батьків Ребеки чекає тривалий тюремний термін.