Ілон Маск і SpaceX подали в суд на NASA

Здається, назріває невеликий скандал. Ілон Маск і його компанія SpaceX подали на космічне агентство NASA в суд — так-так, на свого прямого роботодавця і партнера, адже згідно з контрактом з NASA компанія Маска здійснює постачання припасів на МКС за допомогою своїх ракети Falcon 9. Проблема в тому, що SpaceX програла тендер і тепер вимагає пояснень. В першу чергу, Маск цікавиться, чому для наукової місії до троянських супутникам Юпітера була обрана ракета конкурента, якщо ракета SpaceX коштує на 30% дешевше.

Чому SpaceX судиться з NASA

Бачите, справа в тому, що у США підтримка приватної космічної діяльності здійснюється безпосередньо через NASA — агентство видає гранти і підряди великим компаніям, підтримуючи їх розвиток і частково фінансуючи. Якби не підтримка NASA у важкі роки SpaceX, компанії, можливо, не було б.

31 січня NASA заявило, що тендер на запуск апарату Lucy астероїдів Юпітера в жовтні 2021 року, дістанеться United Launch Alliance, спільному підприємству Boeing і Lockheed Martin, конкуруючого з компанією Маска.

Запуск і витрати на місію оцінюються в 148,3 мільйона доларів. ULA здійснить пуск за допомогою ракети Atlas V-401. Хто ще брав участь у конкурсі на тендер, невідомо, однак там точно була SpaceX. І не забула посваритися, дізнавшись сумну звістку. Результати тендеру SpaceX опротестувала в американській Рахунковій палаті. Рішення має бути прийнято не пізніше 22 травня. Але ходики заробили вже зараз: після скарги SpaceX у NASA призупинили роботу за контрактом з ULA.

Маск вже не перший раз голосно заявляє про необхідність чесної конкуренції. Ще на зорі розвитку SpaceX практично всі держпідряди і тендери майже без конкурсу, завдяки потужній підтримці і лобістам, йшли на адресу United Launch Alliance. Але гучні суди позови зробили свою справу: SpaceX заробила собі ім’я на партнерство з NASA.

«З тих пір, як SpaceX почала запускати місії для NASA, це перший випадок нашого оскарження рішень агентства, — заявили в корпорації. – SpaceX запропонувала варіант з надзвичайно високою впевненістю в успіху місії за ціною значно нижче названої суми. Тому ми вважаємо, що рішення заплатити значно більше Boeing і Lockheed за ту ж місію не служить інтересам агентства і американських платників податків».

А от, що говорять в ULA:

«ULA брала участь у конкурсі за апарат NASA Lucy і була удостоєна виконання цієї важливої наукової місії, — заявили там. – Ця міжпланетна місія має надзвичайно вузьке пусковий вікно, щоб потрапити на всі вибрані космічні тіла і виконати всі наукові завдання. Якщо Lucy пропустить це вікно, вона не зможе відбутися ще десятиліття».

Вартість запуску Falcon 9 з поверненням першого ступеня становить 62 мільйони доларів. Найдорожчий пуск обійдеться в 97 мільйонів. Вибравши SpaceX, NASA могло б заощадити тільки на пуску близько 30% вартості. Чому віддали перевагу ULA? Поділіться думкою в нашому чаті Телеграме.