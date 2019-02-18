Найшвидший Індії потяг врізався в стадо корів

У поїзди поламалися гальма.



Новий експрес”, який прямував зі столиці Індії Нью-Делі до священного міста Варанасі, потрапив в аварію і зламався через корів, які проходили через залізничні колії. У першу подорож поїзд під назвою Vande Bharat Express урочисто запустив Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Воно пройшло успішно, однак на зворотному шляху в суботу на шляху експресу аозникли корови, яких вважають священними істотами в Індії.

Цей інцидент пов’язують з тим, що після приходу до влади Моді почалися масові вбивства корів, а також зростання кількості безпритульного худоби в країні.

Через зіткнення зі зграєю в поїзді пішов збій в електропостачанні, що призвело до знеструмлення чотирьох вагонів і поломки гальмівної системи.

Хоча, як повідомляють в індійській залізниці, під час випробувального заїзду, який провели напередодні першого комерційного подорожі, всі деталі поїзда були справні.

Цей експрес, побудований в рамках урядової програми “Make in India”, сьогодні вважається найшвидшим поїздом Індії. Він здатний розвивати швидкість до 180 км/год і дозволяє скоротити час у дорозі з Нью-Делі в Варанасі на 6 годин.

Зараз влада Індії активно намагаються модернізувати свою залізну дорогу, щоб та була здатна працювати в тому обсязі, в якому потребує країна, – перевозити близько 23 мільйонів пасажирів щодня.