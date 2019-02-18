Меркель виступила з політичним “заповітом”

Меркель оголосила емоційну промову.



Як і у випадку будь-якого великого політичного виступу, на цей раз вирішальну роль зіграв імпульс. Поєднання невловимого миті і уваги присутньої при цьому публіки, підходящих слів і вірно підібраного тони. На Мюнхенській конференції з безпеки цей імпульс був у Ангели Меркель (Angela Merkel). Той, хто буде читати текст її виступу, навряд чи зрозуміє, чому всі присутні аплодували стоячи, – зазвичай таких овацій удостоюються тільки музиканти.

Канцлер ФРН говорила вільно, не звіряючи сказане з текстом, – що вона робить рідко, – і говорила так, ніби її ніщо не стримувало. Вона волала до відновлення світопорядку, яким серйозно загрожує поступовий розпад і безглузде знищення. Світопорядку, який, можливо, незабаром перестане існувати в тому вигляді, в якому він існує сьогодні. У своїй емоційній промові Ангела Меркель охопила весь світ – від Росії до Китаю і США, знову і знову повертаючись до Німеччині і Європі. Вона не втратила жодної значимої галузі політики, будь то торгівля, сфера безпеки або охорона навколишнього середовища.

Прямим текстом – для друзів та недругів

Нічого нового в думках Меркель не було – все це вже не раз було сказано чи написано. Її попередні заяви, в яких канцлер підкреслювала прихильність принципу багатосторонності – мультилатералізму, – були такими ж, як саме це слово: громіздкими і складними для сприйняття.

Але на цей раз в її промови були присутні динаміка і прямота, з якою Меркель назвала речі своїми іменами. На слухачів її слова діяли як звільнення, разюче відрізняючись від виступу віце-президента США Майка Пенси. Меркель з гумором і критично говорила про недоліки німецької зовнішньої політики. Пенс, в свою чергу, наочно продемонстрував аудиторії, що на практиці означає вираз “Америка – насамперед”. Меркель з пристрастю відстоювала свої позиції. Пенс отчеканивал свої заяви часом чи не командним тоном. Контраст між цими двома виступами дозволив побачити, наскільки погано на даний момент йдуть справи з трансатлантичними відносинами.

Спадкоємиця Меркель готується до виходу

Але поки Меркель викликала бурю захоплення у слухачів в Мюнхені і по всьому світу в Twitter, в провінції почався гомін. Лідери відділень Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на сході Німеччини влаштували дріб’язкову дискусію про те, чи варто дозволити канцлеру ФРН виступати перед виборцями в ході передвиборної кампанії на регіональних виборах. Мовляв, репутація Меркель на схід від Ельби настільки підірвана, що це може погіршити перспективи ХДС на виборах.

Різка критика у себе в країні і визнання за кордоном – цю долю Меркель поділяє з багатьма іншими канцлерами післявоєнній Німеччині: завоювання міжнародного авторитету та поваги йде рука об руку зі зниженням авторитету у внутрішній політиці. Це свого роду закон сполучених посудин. І його дія в політичному сенсі продемонстрували попередники Ангели Меркель: Конрад Аденауер (Konrad Adenauer), Віллі Брандт (Willy Brandt), Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) або Гельмут Коль (Helmut Kohl) – всі вони зіткнулися з поступовою втратою підтримки у лавах власної партії, деяких навіть змістили з посади їх ж однопартійці, в той час як їх авторитет на світовій арені неухильно зростав.

Ангела Меркель вже передала головування в ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), і та скористалася Мюнхенській конференції з безпеки можливістю представити себе на зовнішньополітичній арені. Сніданок з одними, скромний обід з іншими… Плюс до цього – перше розгорнуте інтерв’ю Крамп-Карренбауэр, присвячені виключно проблемам зовнішньої політики. Спадкоємиця Меркель готується до виходу – і не тільки в ролі партійного лідера.

Кому збирати осколки і заново складати частини мозаїки руйнується світопорядку? Відповідь Ангели Меркель в Мюнхені був ясний: ми всі повинні брати участь у цьому, ми всі повинні внести свій внесок! При цьому канцлер не згадала про те, що її участь у цьому процесі незабаром завершиться. У будь-якому випадку, своє зовнішньополітичне заповіт вона озвучила на Мюнхенській конференції з безпеки.