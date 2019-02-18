Макрон виступить із зверненням до європейців

Мова Макрона збігається із зростанням напруженості на Заході.

Президент Франції Еммануель Макрон виступить з великою промовою, в якій опише Brexit як сигнал європейцям прокинутися і закличе Європу бути більш наполегливою поряд з конкуруючими світовими державами.

Місце і дата виступу ще не встановлені, але помічники французького президента стверджують, що промова президента стане найважливішою з часу виступу Макрона в Сорбоннском університеті в Парижі у вересні 2017 року, коли він закликав до фундаментальної реформи Європейського союзу.

Його слова стануть “попереджувальним пострілом” для континенту, заявили помічники Макрона. “Якщо ми, європейці, не хочемо мати інших Brexit і не хочемо потрапити в пастку наївною оборони у статусі-кво, ми повинні прокинутися”, – заявило джерело в коментарі агентству.

Мова Макрона збігається із зростанням напруженості на Заході, спричиненої політикою президента США Дональда Трампа “Америка насамперед” і виходом Британії з ЄС. Більш напористі Китай і Росія також створюють серйозні проблеми для блоку.

У промові французький лідер зосередиться на підтримці “Європи, яка захищає” перед європейськими виборами 26 травня і спробує переконати виборців у необхідності реформування європейської торгової, конкурентної, цифрової та кліматичної політики.

Також він спробує переконати європейських колег почати думати про ЄС як про більш жорсткому геополітичному гравця в безжальному світі.