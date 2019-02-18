Іран звинуватив ЄС в обмані: названа причина

Тегеран хоче встановити тісні зв’язки з усіма країнами Близького Сходу.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї звинуватив ЄС у спробі обдурити Іран в питанні ядерної угоди.

“Вороже ставлення США очевидно. Крім того, необхідно бути уважними до європейців, тому що вони теж будують підступи”, – сказав Хаменеї.

Додамо, що президент Ірану Хассан Рухани заявив, що Тегеран хоче встановити тісні зв’язки з усіма країнами Близького Сходу, де Іран брав участь у війнах з Саудівською Аравією.

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Майк Пенс закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном. В ході виступу Пенс розповів про відвідини польського Освенціма, де в роки Другої світової війни був концентраційний табір. Він також наголосив, що сьогоднішній іранський режим відкрито виступає за ще один Голокост, і Тегеран назвав найбільшою загрозою і перешкодою на шляху досягнення миру на Близькому Сході.

Він також закликав європейських союзників вийти з ядерної угоди з Іраном.