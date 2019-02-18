Повінь – зміна системи

Menu
Close

Один захоплений, четверо знищені: ВСУ повідомили про потужний успіху на Донбасі

18.02.2019

Один захвачен, четверо уничтожены: ВСУ сообщили о мощном успехе на Донбассе

У понеділок, 18 лютого, на Донбасі військовослужбовці ЗСУ захопили в полон терориста російських окупаційних військ, ще чотирьох – ліквідували.

Як йдеться на сторінці Операції Об’єднаних сил в Facebook, бійці-спецназівці, які діяли в смузі оборони однієї з бригад на північному напрямку, виявили висунення ворожої ДРГ до спостережних постів.

“У ході короткого бою ворог відступив. Чотири диверсанта були знищені, один захоплений у полон. В даний час здійснюється допит полоненого”, – наголошується в повідомленні.

 

Читайте також:   Аксесуарів на 4 мільйони гривень, — розкішшю відрізняється дружина генпрокурора і представник президента — Ірина Луценко
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *