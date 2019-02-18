Один захоплений, четверо знищені: ВСУ повідомили про потужний успіху на Донбасі

У понеділок, 18 лютого, на Донбасі військовослужбовці ЗСУ захопили в полон терориста російських окупаційних військ, ще чотирьох – ліквідували.

Як йдеться на сторінці Операції Об’єднаних сил в Facebook, бійці-спецназівці, які діяли в смузі оборони однієї з бригад на північному напрямку, виявили висунення ворожої ДРГ до спостережних постів.

“У ході короткого бою ворог відступив. Чотири диверсанта були знищені, один захоплений у полон. В даний час здійснюється допит полоненого”, – наголошується в повідомленні.