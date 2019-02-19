На дискримінацію за зачіски поскаржились працівники медичної клініки і ресторану.

Комісія з прав людини Нью-Йорка розробила постанову, що забороняє дискримінувати, звільняти чи не допускати в будь-які громадські місця людей через їхні зачіски та кольору волосся.

Після оприлюднення документа вищеназвана дискримінація буде прирівняна до расової і каратися відповідно.

Нові правила, зокрема, означають, що компанії не будуть мати права вимагати від співробітників не фарбувати волосся в різні кольори, не носити ірокези або не голити на голові візерунки, а також забороняють звільняти, якщо працівник зробить таку зачіску.

Якщо компанія вирішить звільнити працівника за його зачіску, їй загрожує штраф у розмірі до $250 тисяч. Єдиний спосіб для компанії уникнути штрафу – довести, що зачіска працівника порушує правила техніки безпеки чи є негігієнічною.

Автори документа кажуть, що в основному дискримінації через зачіски gjldthuf.ncz афроамериканці і представники меншин. Зокрема, на дискримінацію за зачіски поскаржились працівники медичної клініки і ресторану. А в Алабамі в 2010 році жінка-афроамериканка була звільнена з страхової компанії після того, як відмовилася розплести дреди.