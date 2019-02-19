Україна за рік купила нафтопродуктів на $5,5 млрд, основні постачальники Білорусь і Росія

Витрати на імпорт нафтопродуктів збільшилися на 31%.

Україна в 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,540 млрд дол., що на 31% більше, ніж у 2017 році, повідомляє Державна фіскальна служба.

При цьому в натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів в Україну в минулому році збільшився на 3% – до 8,062 млн тонн. Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні склав 2,113 млрд дол. (38,1%), Росії – 2,069 млрд дол. (37,3%), з Литви – 570,5 млн дол. (10,3%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 787,3 млн дол. Також повідомляється, що в 2018 році Україна експортувала 442,2 тис. тонн нафтопродуктів вартістю 249,6 млн дол. Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році імпортувала нафтопродуктів на 4,2 млрд дол., що на 27,3% більше, ніж в 2016 році. Більша частина імпорту нафтопродуктів припадала на Білорусь в грошовому вираженні – 1,828 млрд дол. (43,9%), на другому місці Росія – 1,272 млрд дол. (30,6%), а також Литва – 469,4 млн дол. (11,3%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 588,9 млрд дол. Також у 2017 році Україна експортувала 413,1 тис. тонн нафтопродуктів вартістю 180,8 млн дол.