Частка ОПЕК на світовому ринку нафти впала до історичного мінімуму

Зростання видобутку нафти в США в найближчий рік продовжиться зі швидкістю, що перевищує збільшення глобального попиту: в результаті традиційні виробники з ОПЕК продовжить втрачати частку на світовому ринку. Таку дає американське Міненерго в січневому короткостроковому прогнозі щодо ринку енергоносіїв (STEO).За минулий рік американські нафтовики наростили виробництво на 1,8 млн барреелй на добу, тоді як глобальний попит зріс на 1,7 млн барелів.

В 2019-му видобуток у США підскочить ще на 1,54 млн барелів на день за потреби світової економіки в 1,29 млн барелів.

У 2020-му США будуть качати ще на 1,01 млн барелів на день більше і стануть першою країною в світі, шагнувшей за 13 млн барелів щоденного видобутку (13,23 млн барелів на кінець 4-го кварталу), прогнозує Міненерго.

У результаті на ринку для нафти з країн ОПЕК стане ще менше: щоб зберігати відносний баланс попиту і пропозиції, картелю доведеться скоротити виробництво на 1 млн барелів на суті і утримувати його на рівні 30,8-31 млн барелів на день — мінімальному з 2015 року.

Якщо на початку 2018-го ОПЕК займала 32,6% від світового ринку нафти, то початок 2019-го її частка скоротилася до 30,6% — до мінімуму за всю піввікову історію організації, випливає з розрахунків Міненерго.

До кінця 2019-го на нафту ОПЕК буде припадати вже лише 30,1% світового споживання, а ще через рік частка картелю впаде до 29,7%, прогнозує відомство.

Порівняно з рівнями 1970х ОПЕК втратила майже половину ринку: у момент створення організації на неї припадало 53% світового нафтовидобутку, вказує партнер Willis Johnson & Associates Джейсон Мішо.

Сланцева революція призвела до тектонічних зрушень в енергетичному секторі, констатує голова досліджень сировинних ринків Julius Baer Норберт Рюкер.

На початку 2017 року США стали нетто-експортерами природного газу завдяки збільшенню трубопровідних поставок «блакитного палива» в Мексику і СПГ в інші країни, а до середини 2020-го, згідно з прогнозом Міненерго, стануть нетто-експортером нафти і нафтопродуктів.

«Незалежність США в нафтовій і газовій сфері не означає, що місцевий ринок відчепиться від глобального. Швидше відбудеться зворотне, — вважає Рюкер. — Поставки за кордон сировини та нафтопродуктів будуть рости, а в довгостроковій перспективі США будуть забезпечувати левову частку світового попиту на нафту».