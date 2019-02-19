Майдан і війна стали наслідком невірного вибору українців — Тимошенко

Коли весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так… Наступні 5 років не принесли тих змін, яких всі чекали, на жаль…

Саме в цей час, п’ять років тому починалися найважчі події Революції Гідності.

Про це написала менше години тому в Фейсбуці Юлія Тимошенко.

Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч…

Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації.

Сьогодні не просто річниця. Це — день народження дійсно нової, європейської України. Момент, коли нація повстала проти свавілля, деспотії і невігластва. Коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не закрилися в своїй «хаті з краю»…

Втрати кращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна… Все це наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі.

Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так…

Наступні 5 років не принесли тих змін, яких всі чекали, на жаль…