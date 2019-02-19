Майдан і війна стали наслідком невірного вибору українців — Тимошенко

Коли весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так… Наступні 5 років не принесли тих змін, яких всі чекали, на жаль…
Саме в цей час, п’ять років тому починалися найважчі події Революції Гідності.
Про це написала менше години тому в Фейсбуці Юлія Тимошенко.
Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч…
Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації.
Сьогодні не просто річниця. Це — день народження дійсно нової, європейської України. Момент, коли нація повстала проти свавілля, деспотії і невігластва. Коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не закрилися в своїй «хаті з краю»…
Втрати кращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна… Все це наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі.
Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так…
Наступні 5 років не принесли тих змін, яких всі чекали, на жаль…