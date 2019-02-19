16 штатів США подали в суд на Трампа

Позивачі оскаржують плани щодо стіни.



Коаліція з 16 американських штатів подала позов до президента США Дональду Трампу через його рішення профінансувати в обхід конгресу будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Позивачі намагаються оскаржити плани Трампа використовувати режим надзвичайного стану, щоб направити на будівництво гроші, виділені на боротьбу з наркотиками, військове будівництво та правоохоронні органи.

У позові, поданому до окружного суду Сан-Франциско, сказано, що президент США не має права перерозподіляти федеральне фінансування, оскільки витрати контролює конгрес.

15 лютого президент США Дональд Трамп оголосив, що введе в країні надзвичайний стан з-за ситуації на кордоні з Мексикою. Режим надзвичайного стану дає президенту розширені повноваження для боротьби з кризою.

Суперечка через будівництво стіни на кордоні США і Мексики став причиною найтривалішою в історії зупинки роботи уряду США. Дональд Трамп вимагав, щоб на будівництво виділили п’ять мільярдів доларів, але конгрес погодився виділити тільки 1,375 мільярда доларів.