Тимошенко погрожує розкрити детальну схему скупки голосів командою Порошенко

У вівторок, 19 лютого, о 10:00 кандидат у президенти Юлія Тимошенко дасть свідчення у справі про фальсифікації виборів командою Петра Порошенка, яка порушила Національна поліція за його заявою.

Про це сьогодні повідомила прес-служба «Батьківщини».

Крім того, як повідомляється, орієнтовно о 10:30 відбудеться брифінг Юлії Тимошенко для представників ЗМІ.

Місце проведення: МВС, вул. Богомольця, 10.

Тобто, лідер «Батьківщини» завтра повідомить цікаву інформацію не тільки правоохоронцям, а й громадськості.