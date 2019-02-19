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Тимошенко погрожує розкрити детальну схему скупки голосів командою Порошенко

19.02.2019

Тимошенко грозится раскрыть детальную схему скупки голосов командой Порошенко

У вівторок, 19 лютого, о 10:00 кандидат у президенти Юлія Тимошенко дасть свідчення у справі про фальсифікації виборів командою Петра Порошенка, яка порушила Національна поліція за його заявою.

Про це сьогодні повідомила прес-служба «Батьківщини».

Крім того, як повідомляється, орієнтовно о 10:30 відбудеться брифінг Юлії Тимошенко для представників ЗМІ.

Місце проведення: МВС, вул. Богомольця, 10.

Тобто, лідер «Батьківщини» завтра повідомить цікаву інформацію не тільки правоохоронцям, а й громадськості.

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