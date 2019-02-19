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В Індії фура врізалася у весільну процесію: є жертви

19.02.2019

В Индии фура врезалась в свадебное шествие: есть жертвыНаречена знаходиться у важкому стані

У північному індійському штаті Раджастхан вантажівка наїхала на весільну процесію. В результаті ДТП загинули щонайменше 13 осіб.

Страшна аварія сталася на шосе в окрузі Пратапгарх в 417 кілометрах від столиці штату Джайпуру. Вантажівка налетів на урочисту процесію на повній швидкості. На момент наїзду люди прямували на весілля з музикою і танцями. Серед постраждалих наречена: дівчина перебуває у важкому стані.

На даний момент правоохоронці почали розслідування обставин інциденту.

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