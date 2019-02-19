Нас мобілізували на чужу економічну війну

Повідомлення про рекордне збільшення валового національного продукту РФ в 2018 році викликало численні суперечки і сумніви, в тому числі серед проурядових експертів. Зокрема, головний економіст Зовнішекономбанку Андрій Клепач відразу ж після офіційної публікації річної статистики, приємною в усіх відношеннях для уряду, заявив, що оцінює зростання економіки РФ лише на 1,5%. Мовляв, «не варто довіряти» цифри Росстату в 2,3%.

Зазначимо, що Клепач свого часу був заступником міністра Мінекономрозвитку, коли це відомство очолювала Ельвіра Набіулліна, нинішній глава ЦБ РФ. Судячи з професійної біографії, він детально знає реальну картину економічного стану Росії і є одним з авторитетних прогнозистів в цій області.

І ось, як пише finanz.ru, «свій коментар Клепач дав у понеділок, 4 лютого. А через 4 дні у ТАСС оголосили, що «анулює» новину «у зв’язку з тим, що вона була випущена помилково».

Додамо також, що агентство Bloomberg опитало 17 широко відомих у світі економістів на предмет достовірності наданих Росстатом даних. Всі вони теж спочатку висловили певну недовіру — без «маніпуляцій» не обійшлося. Оскільки надходить протягом року інформація з РФ не давала підстав для оптимізму.

Словом, якщо зміни носять різкий характер, вони завжди підозрілі.

В цілому опитані європейські та заокеанські експерти вважають, що Росстат готується до того, що з початку 2020 років йому доведеться публікувати доповіді вже про 3-відсотковому зростанні ВВП. Справа в тому, що президент Путін вимагає від уряду Медведєва виходу на цей темп зростання економіки. Схоже, звідси «ростуть ноги» переможних реляцій головного статистичного відомства РФ, у якого нещодавно змінився голова.

Експерти Bloomberg вибухнули критикою Росстату, закликавши світовий бізнес і міжнародні політичні кола, «стежити за руками» чиновників цього відомства. Враховуючи, що дане агентство представляє інтереси Уолл-стріт і американського істеблішменту, його теж важко не запідозрити в упередженості, коли мова йде про Росію. Надто вже рефлекторно діють американці стосовно будь-яких хороших новин з Москви.

Тим більше, що буквально після публікації Росстату, міжнародне агентство Moody’s підвищило суверенний рейтинг Росії з «сміттєвого» статусу до нижньої ступені інвестиційного рівня. Таким чином, так звана велика рейтингова «трійка» — S&P, Fitch і Moody’s — оцінила діяльність кабміну Медведєва, як позитивну. По суті, мова йде про заохочувальному приз за пенсійну реформу, яка нівелює нові санкції США.

Цю новину де-факто можна трактувати наступним чином: компанії S&P, Fitch і Moody’s, змінивши гнів на милість, підтвердили доповідь Росстату про найбільшому зростанні економіки РФ, починаючи з 2013 року. Скажемо більше: збільшення ВВП Росії на 2,3% в 2018 році включили в свої довідники більшість міжнародних економічних інститутів.

Огляд ряду наукових і експертних публікацій, як російських, так і західних, показує, що Кремль став жорсткіше ставитися до губернаторського корпусу, чий низький професіоналізм, поряд з високою корупцією, погано впливає на рейтинг влади в цілому. Цим і пояснюється тиск на Росстат з тим, щоб відомство статистики більш точно інформував Москву про те, що коїться на місцях. Сталося це внаслідок санкцій, з-за яких в Росії скоротилася «кормова база» різних політико-економічних кланів.

Зокрема, Інститут міжнародних фінансів (The Institute of International Finance — IIF), який денно і нощно моніторить російську економіку, зазначив, що ускладнення умов господарювання, як не дивно, позитивно позначаються на роботі Росстату, в тому числі і тому, що сам Путін гостро зацікавлена в об’єктивній інформації. Інстинкт самозбереження влади змушує Кремль зорче вдивлятися в цифри про ВВП.

За даними IIF (глобальної асоціації фінансової індустрії, що нараховує близько 500 банків та інвесткомпаній з 70 країн — авт.), у минулому році основний внесок у приріст економіки РФ з прогнозованих 1,5% до 2,3% ВВП внесли відомості про реалізацію проекту «Ямал-СПГ». То дані прийшли з затримкою, то їх з якихось причин не враховували у січні-листопаді 2018 року.

Якщо бути більш точним, на півострові Ямал в Північно-Західній Сибіру корпорація «НОВАТЕК» завершила будівництво заводу з виробництва зрідженого природного газу вартістю $ 27 млрд. (приблизно 2 трлн. рублів). Про це, до речі, пише Bloomberg, який передбачає: «Велика частина проекту, ймовірно, була зареєстрована Росстатом в 2018 році, навіть якщо фактичне будівництво відбулася раніше».

Таким чином, ті, хто кричать про «підроблених новинах» з Росстату, з великою часткою ймовірності, будуть неправі. Однак якщо ВВП РФ і справді виріс на 2,3%, одразу ж напрошується інший, більш гостре питання: чому тоді зубожіє населення? Адже згідно зі статистикою того ж Росстата, реальні доходи росіян за підсумками 2018 року знизилися на 0,2% у реальному вираженні в порівнянні з 2017 роком. Інакше як економічним парадоксом цей факт назвати не можна.

Скринька відкривається просто. Вся справа в тому, що реалізація проекту «Ямал-СПГ» зовсім не приносить навіть копійчаної користі простим людям, не задіяним, зрозуміло, в цій справі. А це майже вся країн. Заглянувши в документ «Державна підтримка видобутку нафти і газу в Росії: Роль субсидування в реалізації проектів «Ямал СПГ» і «Пріразломне», можна прочитати про царських подарунки Кремля олігархам та іноземним інвесторам, які злетілися на чуже сировина, як мухи на мед.

Отже, «Ямал-СПГ» має пільги:

— по ПВКК у вигляді «Звільнення в обсязі 250 млрд. м3 газу і 20 млн. тонн конденсату на період 12 років з початку видобутку»;

— експортного мита — «Звільнення від експортних мит на СПГ і стабільний газовий конденсат»;

— по податку на майно — «Звільнення в обсязі 250 млрд. м3 газу і 20 млн. тонн конденсату на період 12 років з початку видобутку»;

— по податку на прибуток — «Зниження з 18% до 13,5% на перші здобуті 250 млрд. м3 газу на період до 12 років з початку видобутку».

Між тим на російських федеральних каналах крутять ролики про «Ямал-СПГ», як про проект стратегічного значення, мало не про народній будові XXI століття. Хоча, як з’ясовується, мова йде про чисто олігархічний капітал. Може, саме тому його раніше не включали до зведення Росстату, так як логічно вказати реалізацію проекту в далекому 2031 році, коли хоч щось буде надходити в казну?

І взагалі — де гарантія, що той же завод «Ямал-СПГ», як і інші проекти влади — нові або вже реалізовані, не отримають у майбутньому чергові пільги у вигляді подальшого звільнення від податків? Або раптом із-за підступів Заходу вони стануть рентабельними і закриються?

Цікава виходить картина: провівши пенсійну реформу і збільшивши ПДВ, росіян де-факто мобілізували на економічну війну із Заходом. Проте на ділі виходить, що кожен з нас, вступивши в бій за індивідуальне виживання, битися буде виключно за чужі економічні інтереси.