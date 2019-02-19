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У США помер моряк зі знімка “Поцілунок на Таймс-Сквер”

19.02.2019

В США умер моряк со снимка "Поцелуй на Таймс-Сквер"Фотографія зроблена в День перемоги над Японією.

17 лютого в США у віці 95 років помер Джордж Мендонса, який зображений на фотографії “Поцілунок на Таймс-Сквер” в День перемоги над Японією в Другій світовій війні.

На фотографії молодий моряк ВМС США цілує незнайому йому медсестру Едіт Шейн, одягненого в біле плаття.

Фотографію зробив Альфред Эйзентштадт 14 серпня 1945 року в Нью-Йорку і прославився завдяки знімку на весь світ. У цей день президент США Гаррі Трумен по радіо оголосив про капітуляцію Японії.

Мендонса помер за два дні до свого дня народження, в будинку для престарілих в Ньюпорті, штат Пенсільванія. Він страждав від серцевої недостатності.

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