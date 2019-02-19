Венесуела анонсувала 300 тонн гумпомощи з Росії

Мадуро звернувся до народу.

Венесуела очікує 300 тонн гуманітарної допомоги з Росії, повідомив глава Венесуели Ніколас Мадуро в телезверненні до народу в понеділок, 18 лютого. Він сказав, що гуманітарні вантажі, у тому числі продовольство і медикаменти, прибудуть в країну вже 20 лютого.

За словами Мадуро, уряд у Каракасі “з гідністю оплатило” ці поставки. Товари будуть доставлені до Венесуели “легально”, – додав він, уточнивши, що гуманітарна допомога надана Росією, Китаєм, Туреччиною, іншими країнами, а також ООН.

Одночасно Ніколас Мадуро знову різко розкритикував заплановані поставки гуманітарної допомоги зі США на прохання самопроголошеного тимчасового президента Венесуээлы Хуана Гуайдо, назвавши їх “шоу” і “обдурюванням”. Глава Венесуели заперечує категорично проти допуску американської допомоги в країну, побоюючись, що Вашингтон використовує ці поставки як прикриття для збройної інтервенції.

У Венесуелі, яка страждає від глибокої економічної кризи, триває боротьба за владу між Мадуро і Гуайдо. Хуана Гуайдо визнали тимчасовим президентом Венесуели близько 50 країн, у тому числі США і Німеччина. У той же час Росія, Китай та інші держави як і раніше вважають легітимним президентом Венесуели Ніколаса Мадуро. Силові структури Венесуели теж згуртовано підтримують Мадуро.