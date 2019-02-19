У США батьки-вегани трохи не вбили немовля

Дитину не годували.

В американському місті Титусвилл, штат Флорида, затримали родину веганів, яка майже довела немовляти до голодної смерті.

20-річна Джулія Френч і 31-річний Роберт Баски перестали давати немовляті рекомендований лікарем замінник грудного молока. Замість цього вони годували його саморобної сумішшю на основі картопляного пюре, яка не містила молока та інших продуктів тваринного походження.

П’ятимісячна дитина важила 3,85 кілограма, тобто всього на 450 грам більше, ніж після народження.

У неї були запалі очі і просвічували ребра, а температура тіла і вміст цукру в крові скакали через недоїдання та зневоднення.

“Я ніколи не бачила дітей, доведених до такого стану і настільки близьких до загибелі”, – говорить співробітниця поліції Титусвилла Лорен Уотсон.

Батьки не змогли пояснити свої дії. Їх звинувачують у невиконанні обов’язків щодо дитини, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і насильство з обтяжуючими обставинами, пише Orlando Sentinel.

Дитина набирає вагу в лікарні, проте фахівці не виключають, що голодування завдало йому довгостроковий збиток.