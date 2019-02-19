Сланцева видобуток ще в цьому році перетворить США в нетто-експортера нафти

З IV кварталу 2019 року США почнуть стабільно експортувати більше нафти, ніж закуповувати за кордоном. Такий прогноз міститься в новій доповіді Управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA).

Це, зрозуміло, не зробить США незалежними від глобальної ланцюжка поставок нафти. Сполучені Штати продовжать закуповувати сировину на Близькому Сході і в Латинській Америці. Однак даний прогноз демонструє, що потенціал зростання американської видобутку сланцевої ще далеко не вичерпаний.

Причому до грудня 2020 року, згідно з прогнозом EIA, Америка буде експортувати на 1,2 млн барелів на добу більше нафти і продуктів, ніж імпортувати. А адже всього 10 років тому США купували на 9,4 млн барелів на день більше, ніж продавали за кордон.

Варто відзначити, що вперше Сполучені Штати стали чистим експортером нафти в листопаді 2018, пусти і ненадовго – всього на тиждень. Така ситуація періодично виникати протягом 2019 року, а ближче до кінця 2020 перевищення експорту над імпортом стане нормою.

Власне, таке могло статися і раніше, але отримання Америкою статусу чистого експортера було зірвано кризою, що почалася в 2014 році. Тепер США знову наближаються до цієї мети, зазначає ресурс World Oil.

Правда, за прогнозом EIA, зростання видобутку сланцевої трохи сповільниться в 2019 році, однак він знову прискориться в 2020-му завдяки запуску нових магістральних нафтопроводів від басейну Permian до узбережжя Мексиканської затоки, де розташовані основні експортні термінали.

США зараз є найбільшим у світі споживачем нафти, використовуючи приблизно один з кожних п’яти барелів, що видобуваються у світі. Але якщо виправдається прогноз EIA, Сполучені Штати стане одним з найбільших світових нетто-експортерів. Адже за межами ОПЕК лише п’ять країн видобувають понад 1 млн барелів на день, – Росія, Канада, Норвегія, Казахстан і Катар.