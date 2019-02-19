Авіація Британії готується до полювання на російські підводні човни

Великобританія має намір наростити свою військову присутність в Арктиці для захисту північного флангу НАТО від Росії. Таку заяву зробив Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон під час відвідування норвезької військової базі Бардуфосс, повідомляє The Telegraph.

За словами глави військового відомства, згідно розробленої 10-річною програмою, до тисячі британських морських піхотинців будуть щорічно навчатися разом з норвезькими бійцями, що в подальшому дозволить сформувати бригади.

Крім того, він оголосив, що в наступному році над Арктикою почнуться польоти нових протичовнових літаків Boeing P-8 Poseidon. Їх завдання полягає в тому, «щоб протистояти активізації російських підводних човнів», діяльність яких, як пише видання, повертається до рівнів холодної війни.

«Будь то відточування наших навичок при температурі нижче нуля, обмін досвідом з нашими багаторічними союзниками, такими як Норвегія, або відстеження підводних човнів з допомогою наших літаків Poseidon, ми будемо залишатися пильними щодо нових викликів», — цитує видання слова міністра.

За інформацією газети, у 2020 році на базу Лоссимут в Шотландії будуть доставлені дев’ять нових літаків P-8 Poseidon, які будуть здійснювати розвідувальні польоти над територією Крайньої Півночі і Північної Атлантики, а також захищати британські атомні підводні човни.

«Регіон є ключовим стратегічним районом для НАТО, оскільки він контролює вихід в Атлантику російських субмарин та інших військово-морських сил», — повідомляє видання.

При цьому Вільямсон зазначив, що в останні роки активність російських підводних човнів в Атлантиці збільшилася в 10 разів.

Втім, про нової оборонної стратегії в Арктиці, розробленої у відповідь на нібито російські погрози, Вільямсон оголосив ще минулої осені на з’їзді Консервативної партії Великобританії. Він зазначив, що у міру танення льоду і появи нових судноплавних маршрутів значення Арктичного регіону зростає.

«Росія з великим числом субмарин, здатних працювати під льодом, і планами побудувати понад 100 об’єктів в Арктиці заявляє про свої претензії і милитаризует регіон. Ми повинні бути готові боротися з усіма загрозами по мірі їх виникнення», — цитує Вільямсона Bloomberg.

Про геостратегічних дзвінки в Арктиці в минулу п’ятницю на прес-конференції в Рейк’явіку і заявив держсекретар США Майк Помпео.

«Ми спостерігали за тим, як противники Америки починають розгортати сили і засоби таким чином, який, на їх думку, поставить у стратегічно невигідне становище не тільки США, але і Ісландію, а також європейські держави», — цитує главу американського зовнішньополітичного відомства ТАСС.

Помпео зазначив, що США разом із союзниками мають намір вивчити можливість використання переваг у боротьбі за вплив в Арктиці. При цьому він вважає, що «коли Америка відступає, такі країни, як Китай і Росія, будуть заповнювати вакуум», пише ТАСС.

Між тим, візит міністра оборони Великобританії в Норвегії, за інформацією The Telegraph, відбувся на тлі критики на його адресу у зв’язку з тим, що він поставив під загрозу торгові переговори Лондона з Пекіном, заявивши про намір направити військовий корабель зону китайських інтересів в Тихому океані.

Гевін Вільямсон відомий також своїми гучними антиросійськими заявами. На конференції з безпеки в Мюнхені він цілу главу присвятив Росії.

«Пройшло 30 років з падіння Берлінської стіни і п’ять років з моменту незаконної анексії Криму, а Росія залишається загрозою нашій безпеці», — цитує його РИА «Новости». Глава британського відомства звинуватив Росію в незаконних діях на Донбасі, захоплення українських кораблів, порушенні Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), а також у «нехтуванні життям людей на вулицях британських міст».

У свою чергу, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на Мюнхенській конференції заявив, що співпраця в Арктичному регіоні «не вимагає якогось військового компоненту» і сподівається, що партнери Росії згодні з таким підходом. Разом з тим, він зауважив, що Росія звертає увагу на активізацію в регіоні держав-членів НАТО і хотіла б зрозуміти, які цілі переслідує альянс.

«Якщо послухати заяви міністра оборони Великобританії Р. Вільямсона, може скластися враження, що ні у кого, за винятком НАТО, немає права на свої інтереси де-небудь, окрім як в межах власних кордонів», — підкреслив він.

Глава МЗС також звернув увагу, що Росія неодноразово виступала з різними конструктивними пропозиціями в рамках Арктичного ради та інших регіональних структур.

Гевін Вільямсон — один з найбільш войовничо налаштованих міністрів Великобританії, начисто позбавлений дипломатичних якостей необхідних для такого високого поста, вважає член-кореспондент Академії військових наук РФ Олександр Бартош.

— Так може себе вести хіба що який-небудь відставний генерал, який не відповідає за свої слова. В той же час його заяву йде в руслі наміри НАТО нарощувати військову присутність в Арктиці. Про це говорив і генеральний секретар НАТО.

Я не думаю, що це спричинить за собою які-небудь практичні дії в найближчому майбутньому, але, звичайно, Вільямсон буде намагатися надавати антиросійський контекст будь-яких дій НАТО чи союзникам НАТО. Тут він дме в одну дуду зі своїми американськими колегами, які теж говорять про те, що будуть нарощувати військову присутність в Арктиці.

«СП»: — Що насправді цікавить Лондон і його союзників у цьому регіоні?

— Вони мають намір оскаржувати право Росії контролювати Північний морський шлях. Якщо подивитися відповідні документи, то у Росії є юридично закріплене право на всьому протязі північному морському шляху. І охоплює цей шлях ділянки водної поверхні на відстані, якщо не помиляюся, до 200 кілометрів від узбережжя Росії.

Вони вважають, що ця зона повинна бути звужена. Але це предмет переговорів в Арктичному раді, Раді Берингової моря, а не предмет для різного роду войовничих заяв.

«СП»: — Росія неодноразово заявляла, що готова співпрацювати з Арктиці, але не має наміру поступатися своїми національними інтересами. Є у партнерів реальне розуміння цього?

— Думаю, вони це розуміють, і завдання нашої дипломатії продовжувати роз’яснювати нашу позицію. Сергій Лавров вже неодноразово її озвучував, і це єдино правильна позиція. Робота Росії в Арктичному раді і раді Берингової моря якраз показує намір нашої країни надати самий широкий міжнародний контекст цього співробітництва.

Керівник Центру вивчення суспільних прикладних проблем, військовий експерт Олександр Жилін вважає, що ніякої загрози флангах НАТО в Арктиці немає, а подібні заяви західних політиків пов’язані з її ресурсами.

— Наша позиція проста — наша територія, ми це довели і нікому ніяких поступок робити не збираємося.

Я вважаю, що цю політичну позицію треба витримувати без жодних послаблень, тому що демагогія щодо Курил показує, що будь-які спроби грати в благородство з недобросовісними силами загрожують. Тут відповідь одна — не віддамо. Хочете спробувати забрати – спробуйте: ласкаво просимо в пекло. Це перше.

«СП»: — Чому так багато саме антиросійських заяв?

— Тому що англосакси (американці) приступили до глибокого переозброєння своєї армії. Трамп офіційно заявив, що вони займаються зараз переозброєнням з використання зброї на нових фізичних принципах, плюс космос і так далі.

І ще один момент, який дуже важливий. На тлі криків експертів про те, що між США і Китаєм вирує торгова війна, що скоро долар впаде, 27-28 лютого Сі Цзіньпін і Трамп мають намір у В’єтнамі підписати новий довгостроковий глибокий стратегічний договір. А там, наскільки мені відомо, чорним по білому написано: головний стратегічний партнер та союзник Китаю — США, головний стратегічний партнер та союзник США — Китай.

На цьому тлі істерики про те, що Росія така-сяка — це елемент великої гри, коли світовий порядок вибудовує нову конфігурацію. Я думаю, що подібні крики ще будуть і не раз, до цього треба ставитися спокійно.

Мене засмучує одне — ми в останні кілька років зайняли позицію обложеної фортеці. Це неправильна позиція, вона програшна. Я маю на увазі не танки, я маю на увазі інформаційний простір, гібридні дії, ті методи, які в сучасних умовах могли б бути досить ефективними. Наведу тільки один приклад — за останні шість років Китай в Генеральному штабі створив п’ять нових управлінь, в тому числі, які займаються війною на фронті ринків збуту, технологічному фронті і так далі. Тобто мова йде про речі, які здатні відповісти на виклики, що виникають.

Ми, на жаль, зайняли оборону. На нас валять дурниці на кшталт Скрипалів — ми виправдовуємося, замість того, щоб дати гідну відповідь. Мене дивує, чому в умовах інформаційної війни, про що пишуть усі, про це говорять президент і прем’єр, ми кинули на весь фронт тільки Машу Захарову.

«СП»: – Раніше Вільямсон вже оголошував про нову арктичної стратегії Лондона, однак наскільки ці плани реальні?

— Що стосується військового потенціалу, якщо розбирати армію Великобританії, то ніяких можливостей наростити зусилля на цьому фланзі у них немає і не буде. Більше того, ніхто цим займатися не стане, тому що розуміють, чим це загрожує.

Що стосується всяких дурниць, то вони є продуктом людей, які займаються створенням легенд прикриття. Оскільки ніхто не переймається тим, що ці легенди повинні хоч якось чогось відповідати, ми тонемо в ідіотизмі.

Раніше, коли існували дві системи, дві ідеології, дбали про те, щоб справити враження на великі маси людей: комуністична ідея, капіталістична і так далі. Сьогодні цим ніхто не переймається. Це формалізовані речі, якими користуються, як боєприпасами.

Ось, заявили, що Скрипалів отруїло ГРУ. Навіщо, чому, з якого переляку? Ніхто навіть не пояснює. Просто оголосили і все. В даному випадку мова йде про нагнітанні.

Ми ж бачимо Мюнхенську конференцію, яка тільки що пройшла, — там стратегічна розгубленість. Європа не знає, що робити, тому що США і Китай підписали стратегічний договір, та фактично немає надій на те, що між ними будуть сутичка не на життя, а на смерть.

Перехід на новий технологічний уклад вимагає виходу з системної кризи. Яким чином? Через якусь війну, загострення відносин. Китайці з американцями домовилися, залишаються Росія та Європа. Один раз вже за рахунок нас, на наших руїнах (я маю на увазі Другу світову війну) американці вийшли з колосальними прибутками. Але там кілька угруповань, які вважають, як треба виходити з кризи. Тому ми й бачимо, на перший погляд, калейдоскоп дурниць і непорозумінь. Насправді йде сутичка.