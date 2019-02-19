Нафта: Goldman Sachs знижує прогноз цін на 10% в 2019 рік

Аналітики Goldman Sachs знизив свої прогнози цін на нафту на 2019 рік, пославшись на зростання світового видобутку і дивно стійке зростання запасів сланцю в США.

В даний час інвестиційний банк очікує, що міжнародний еталонний сорт нафти марки Brent цього року буде перебувати в межах 62,50 долара за барель, тоді як попередній прогноз становив 70 доларів.

Між тим, очікується, що в 2019 році середня вартість акцій West Texas Intermediate (WTI) в США складе в середньому 55,50 дол. США, що нижче попередньої оцінки в 64,50 дол. США, йдеться в аналітичному звіті, опублікованому в неділю, пише CNBC.

«Ми очікуємо, що ринок нафти буде збалансований з більш низькими граничними витратами в 2019 році, враховуючи більш високі рівні запасів в початку року, стійкий удар у зростанні видобутку сланцю в 2018 році на тлі незначної інфляції спостерігається, більш слабкою, ніж очікувалося раніше, щодо очікувань зростання попиту (навіть з урахуванням вищезазначеного консенсус-прогнозу) та збільшення виробничих потужностей при низькій вартості», — говорять аналітики, в тому числі Деміен Курвалин і Джеффрі Керрі.

«Надмірно песимістичний» прогноз зростання

У понеділок ціни на нафту продовжували йти від 18-місячних мінімумів грудня, при цьому скорочення видобутку ОПЕК і країнах, що не входять в ОПЕК, зробило деяку підтримку.

Минулого місяця ОПЕК погодилася скоротити видобуток приблизно на 800 тисяч барелів у добу з початку 2019 року. Зобов’язання 10 інших виробників, пов’язаних з впливовим нафтовим картелем, включаючи Росію, призвели до загального скорочення видобутку до 1,2 млн. барелів на добу.

Метою скорочення видобутку енергетичного альянсу є стримування глобального надлишкової пропозиції, викликаного в основному США, де, як повідомляється, виробництво зросло майже на 20 відсотків до майже 12 мільйонів барелів на добу до кінця 2018 року. Це зробило б США найбільшим виробником нафти в світі — попереду лише неформальний лідер ОПЕК Саудівська Аравія і не входить в ОПЕК Росія.

Нафта марки Brent в понеділок торгувалася на рівні 58,28 долара, що на 2 відсотка вище попереднього закриття. Ціна на нафту марки WTI становила 49,07 долара, що на 2,3 відсотка вище рівня попередньої сесії. З минулого понеділка нафта подорожчала більш ніж на 10 відсотків, відзначаючи при цьому зростання цін п’ять днів поспіль.

Між тим, фінансові ринки також запропонували деяку підтримку ф’ючерсам на нафту на початку торгового тижня, коли інвестори стежать за новим раундом торгових переговорів між США і Китаєм.

Торгова війна між Вашингтоном і Пекіном посилила побоювання економічного спаду в найближчі місяці, що, ймовірно, зашкодить попит на нафту.

«Ринок нафти оцінюється з надмірно песимістичним прогнозом зростання», — говорять аналітики Goldman Sachs, а потім додають: «Це створює основу для відновлення цін, поки глобальне зростання не сповільниться нижче 2,5 відсотка».