У Мексиці поїзд зіткнувся з бетоновозом: є жертви

Винуватцем аварії визнаний водій бензовозу.



Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася у Мексиці. Бензовоз зіткнувся з потягом. Інцидент стався в штаті Аґуаскальєнтес.

За даними видання, в результаті аварії не менше двох громадян загинули, ще чотири людини отримали серйозні поранення. Їх доставили до медзакладу, де лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

З подробиць смертельного події відомо, що ДТП сталося в районі Койотес. Винуватцем аварії визнаний водій бензовозу. Він намагався проїхати перед поїздом на нерегульованому переїзді, але зробити ризикований маневр не зміг.