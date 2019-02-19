Видобуток на гігантському проекті Кашаган росте, як на дріжджах

Видобуток нафти на найбільшому родовищі Казахстану – Кашаган – за підсумками 2018 року зросла 1,6 рази. Як повідомила прес-служба Міністерства енергетики країни, виробництво перевищило 13,22 млн тонн при плані 11 млн тонн.

У 2017 році видобуток на Кашагані склала 8,3 млн тонн. Таким чином, розвиток проекту, на який влада Казахстану покладають особливі надії, йде випереджальними темпами.

Це гігантське родовище було відкрито 16 років тому, воно відразу ж було визнано одним з найбільших у світі. Його загальні нафтові запаси досягають 38 млрд барелів, з них видобувні — близько 10-11 млрд барелів. Запаси природного газу — понад 1 трлн кубометрів.

У 2006 році розпочалася реалізація проекту. І будівельники відразу ж зіткнулися з жорсткими погодними умовами в цій частині Каспійського моря. Потрібно насипати штучні острови, щоб захистити бурові платформи від штормів і льоду.

Через сім років, у вересні 2013 року, розпочалася видобуток нафти, і перше сировину навіть пішло в трубопроводи. Але практично відразу сталася велика аварія. В нафтоносних горизонтах міститься занадто багато сірководню, який швидко роз’їдає труби, зроблені з металу звичайних марок. В результаті стався розрив нафтопроводу, який з’єднував проект з береговим терміналом.

Будівництво інфраструктури довелося починати буквально з нуля. У підсумку початковий бюджет проекту, який становив 38 млрд доларів, роздувся до 53 млрд доларів, а самі роботи зайняли ще три роки. Але всі трубопроводи були повністю замінені.

Однак на цьому проблеми Кашагана не закінчилися. 15 січня цього року через проблеми на берегових підстанціях почалися перебої з енергопостачанням проекту. Два дні потому зупинилася і власна електростанція Кашагана, розташована прямо на його штучному острові, і видобуток практично була припинена. І лише через кілька місяців її вдалося повністю відновити.