Найвищий дохід ректора в 370 разів перевищив найнижчий

Соціологи провели аналіз офіційно задекларованих доходів ректорів російських вузів в 2017 році. Як з’ясувалося, найвищий дохід в 370 разів перевищував найнижчий. Такі результати дослідження “Лабораторії Ольги Криштановської”.

Максимальний заробіток вказано у ректора Санкт-Петербурзького гірничого університету, в якому захищав дисертацію Володимир Путін, Володимир Литвиненко, він задекларував 248,3 млн рублів. Найменше з ректорів у 2017 році заробила в. о. ректора Південно-Уральського державного гуманітарно-педагогічного університету Тетяна Чумаченко, вона задекларувала 670 тис. 243 рубля, повідомляє “Комерсант”.

Як показало дослідження, середній річний дохід ректорів російських вузів склав 6,8 млн рублів. Більшість ректорів з високим доходом зосереджено в Москві (66,7%) і Санкт-Петербурзі (20%). При цьому тільки чотири високооплачуваних ректора працюють в таких містах, як Самара, Новосибірськ, Іркутськ і Єкатеринбург.

Як показало дослідження, середній російський ректор — чоловік віком близько 60 років, доктор наук, професор, багато років пропрацював у вузі. Частка жінок серед ректорів — 19%.

“Помітна різниця між середнім арифметичним і медіанним доходом ректорів сигналізує про нерівномірний розподіл цієї величини: дохід понад 90% ректорів становить до 10 млн руб.”,— відзначають автори дослідження.

У дослідження увійшли 274 ректора державних вузів, в тому числі з Москви, Санкт-Петербурга, Томська, Казані, Воронезької, Самарської, Тюменської, Ростовської областей і Башкирії.