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Франція і Німеччина узгодили нову промислову політику ЄС

19.02.2019

Франция и Германия согласовали новую промышленную политику ЕСМета – підтримати місцеві компанії.

Франція і Німеччина домовилися про спільне маніфесті нової промислової політики в Європі, мета якого – підтримати місцеві компанії в конкуренції з закордонними. Про це заявив у вівторок німецький міністр економіки Петер Альтмайер.

Виступаючи після переговорів з французьким колегою Бруно Ле Мером в Берліні, Альтмайер сказав, що Німеччина і Франція виділили разом 1,7 млрд євро для підтримки місцевого виробництва акумуляторних батарей для електричних транспортних засобів.

“Я очікую рішення про консорціумах дуже скоро, напевно, в найближчі тижні”, – додав Альтмаер.

Франція і Німеччина висунула план реформування правил конкуренції в ЄС, щоб заохотити поява європейських промислових гігантів, заявив Ле Заходів.

“Це перший випадок, коли Франція і Німеччина висунули пропозиції щодо змін правил конкуренції в ЄС”, – сказав він.

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