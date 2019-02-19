Франція і Німеччина узгодили нову промислову політику ЄС

Мета – підтримати місцеві компанії.



Франція і Німеччина домовилися про спільне маніфесті нової промислової політики в Європі, мета якого – підтримати місцеві компанії в конкуренції з закордонними. Про це заявив у вівторок німецький міністр економіки Петер Альтмайер.

Виступаючи після переговорів з французьким колегою Бруно Ле Мером в Берліні, Альтмайер сказав, що Німеччина і Франція виділили разом 1,7 млрд євро для підтримки місцевого виробництва акумуляторних батарей для електричних транспортних засобів.

“Я очікую рішення про консорціумах дуже скоро, напевно, в найближчі тижні”, – додав Альтмаер.

Франція і Німеччина висунула план реформування правил конкуренції в ЄС, щоб заохотити поява європейських промислових гігантів, заявив Ле Заходів.

“Це перший випадок, коли Франція і Німеччина висунули пропозиції щодо змін правил конкуренції в ЄС”, – сказав він.