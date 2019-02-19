Велено мовчати ще тихіше

Вчити пристойності нас взялися люди, за яких доходи населення падають п’ятий рік поспіль. Народ звіріє, а йому затикають рот, обіцяючи «вічний путінізм».

Не встигли громадяни Росії звикнутися з думкою, що скоро їх будуть штрафувати ще й за «явне неповагу до влади, як з’явилася зустрічна ініціатива — карати чиновників за невтішні висловлювання на адресу народу. Два депутата Держдуми від КПРФ Сергій Казанков і Микола Коломейцев вирішили заповнити законодавчий пробіл, що утворився, на їхню думку, після ухвалення Держдумою в першому читанні законопроекту про покарання і блокування публікацій з образливими висловлюваннями на адресу органів влади.

Нагадаємо, що авторами ідеї про покарання за «образу влади» формально числяться члени Ради Федерації Андрій Клішас і Людмила Бокова, а також депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Дмитро Вяткін. При цьому, при обговоренні цієї ініціативи в Держдумі прихильники нового закону мало не прямо говорили, що представникам влади неприємні потоки злоби, які ллються на них в соцмережах.

Схоже, ненависть низів дійсно заважає «господарям життя» насолоджуватися високим статусом і багатствами, адже повністю ігнорувати громадське невдоволення поки не виходить — як-ніяк у нас як і раніше роблять вигляд, що ми будуємо нехай «суверенну», але все ж поки ще демократію.

Тим не менш, з боку влади останнім часом йде вже дуже виразний сигнал — було б непогано, якби всі незадоволені, нарешті, зовсім замовкли. Адже перестали ж багато виходити на вулиці, повіривши, що мітинги — це марне заняття. Ось і з вольницею в сосцсетях пора зав’язати. Нічого поливати там вдень і вночі російську владу брудом. Якщо кортить — лайте чиновників на кухнях, та й то, поки сусіди не настрочать донос.

В інтернет ж заходьте, як в музей, де краще взагалі розмовляти пошепки і не привертати до себе зайвої уваги. Тим більше, що його скоро взагалі можуть відрубати (в кращому випадку, влади будуть самі вирішувати, які сайти ще можна відвідувати, а які прийшла пора заблокувати).

І ось, два депутата-комуніста вирішили, що називається, пустити зустрічний пал, закликавши карати рублем чиновників за хамство на адресу простих людей. Запропонований ними законопроектпредусматривает штрафи на суму від 30 тис. до 50 тис. рублів або дискваліфікацію представників влади на строк до трьох років за «образу виборців».

А якщо дослівно, то за «публічне вираження посадовою особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, або перебувають на державній або муніципальній службі, явної неповаги до громадян Російської Федерації і (або) публічне заперечення обов’язки держави по створенню умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини».

Приклади з дратівливими висловлюваннями чиновників (в основному регіональних) зайвий раз наводити немає сенсу. Про «макарошки» і «держава вам нічого не має» добре запам’ятали всі. І ось Казанков і Коломєйцев пропонують питати з чиновників ще суворіше, ніж з громадян, «ображають» влада, штрафуючи їх просто навіть за «невтішні висловлювання» на адресу простих громадян. Бо чиновники — слуги народу, який є джерелом влади в РФ. Так записано в Конституції, нагадав Казанков.

При цьому обидва депутата-комуніста, звичайно, чудово розуміють, що їх законопроект відправлять в сміттєву корзину. А от пропозиції Клишаса явно чекає інша доля. Незважаючи на всі протести експертів (а вже тим більше насмішки в соцмережах), його, швидше за все, візьмуть, хай навіть з тими чи іншими поправками. Як вже прийняли в першому читанні викликав не менший шум законопроект того ж Клишаса про покарання за «фейкові новини» в інтернеті.

Між іншим, у нової ініціативи сенатора також передбачена відповідальність для тих, хто ображає «суспільство», тобто народ, виборців, громадян, та як хочете, а не лише владі. Швидше за все, саме на це Казанкову і Коломейцеву і вкажуть в Держдумі, відкидаючи їх законопроект. Не кажучи вже про претензії щодо того, що пропоновані в їхньому законопроекті поняття потребують додаткової «конкретизації», «деталізації» і взагалі «носять оціночний характер», — саме в такому дусі зазвичай підбираються підстави, коли потрібно «загорнути» який-небудь документ.

Але сильно переживати з цього приводу не хочеться. І ось чому. З єдиноросами все зрозуміло — вони слухняно голосують за «соціально близькі» законопроекти свого однопартійця Клишаса, то виконуючи прямі вказівки з Кремля, то намагаючись ці вказівки вгадати й передбачити. А ось чого домагаються «думські опозиціонери», пропонуючи завідомо непрохідну ідею? Хіба що зайвий раз показати, що вони нібито «завжди з народом». Але виборці чомусь сприймають подібні речі як обман і обридлий піар.

Питання взагалі в іншому — чи можна в принципі змусити полюбити один одного народ і влада, погрожуючи штрафами та іншими карами? Для пасажирів лімузинів з мигалками вже давно не новина, що народ, мелькає за вікнами, вважає їх «шахраями і злодіями». А так звані «прості люди» раз за разом на конкретних прикладах переконуються, що чиновники тримають їх за бидло. Так про яку повагу тут можна говорити?

Зате добре видно, що вчити пристойності нас взялися люди, непрофесіоналізму і некомпетентності яких доходи населення падають п’ятий рік поспіль. Народ звіріє, а йому кажуть: «выражайся пристойно». І продовжують обіцяти «прорив у світле майбутнє» і «вічний путінізм».