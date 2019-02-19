За шкалою Калве

Для абсолютнейшего більшості з нас ця подія — чиста китайська грамота. Заарештували якогось американця за шахрайство. Мужика цього ми не знаємо, назви його фірми ніколи не чули. Навіть після прочитання «Вікіпедії» все одно не розуміємо, що такий венчурний фонд. Взагалі, в країні, де переважна більшість живе від зарплати до зарплати і не має ні заощаджень, ні інвестицій, все це гола абстракція. Ліберальне невігластво говорить нам, що раз заарештували американця — значить, це якась політика. Ура-патріотичне невігластво говорить нам, що раз заарештувала американця, то так йому і треба. Насправді, історія не просто погана, а прямо-таки дуже кепська. Жодна нормальна економіка не може розвиватися без інвестицій. Наша економіка здихає! Їй інвестиції потрібні до зарізу! І їй потрібні інвестиції закордонні, тому що на одних своїх запасах нічого ти не зробиш. Так влаштований сучасний світ, а не світ, де Північна Корея і Куба. І ось цей американець був якраз таким закордонним інвестором. Дурило щиро вірив, що в тубільну Росію не просто можна, а потрібно вкладати гроші. І більше того — у нього ще непогано це виходило. Пєсков каже, що арешт Майкла Калве ніяк не вплине на інвестиційний клімат. Та як же він може не вплинути на клімат!

Коли просто так беруть і садять людину з бездоганною репутацією, лідера галузі, який служив прикладом і колишнього в деякому сенсі навіть зразком. Та який дурень тепер взагалі захоче сюди щось вкласти? Вже і зараз ніхто не інвестує у проекти, розраховані на роки. Зараз найкращий час для бізнесу типу мікрокредитів або фінансових пірамід — схопив, отримав сто відсотків прибутку і втік, поки тебе не спіймали. Але найнеприємніше, що справа Baring Vostok — це не політика — як мені здається, у всякому разі. Це спроба вирішити якісь господарські спори поліцейськими методами. Таких справ в Росії повно! За порівняно невелику плату прокурори і судді намалюють вам все, що хочете. Так можна розгромити при бажанні взагалі будь-який бізнес. Ви можете вести справи бездоганно, а потім знайдеться хтось, кому потрібна ваша успішна компанія і хто не хоче витрачати роки на будівництво свого бізнесу — чужий забрати простіше! Складну історію, яку можна вирішити хіба що в арбітражному спорі, будуть вивчати люди без юридичної освіти і досвіду, які поняття не мають ні про інвестиції, про венчурних фондах. Вибачте за мимовільну паралель — це як у свій час так само на повному серйозі Навального звинувачували у крадіжці лісу і через суд намагалися встановити якусь міфічну справедливу ціну на деревину. І якщо можна ось так, по клацанню руйнувати навіть таку сильну, корисну і навіть політично вигідну компанію, як Baring Vostok, отже, в Росії немає ніякого сенсу займатися ніяким підприємництвом. Це буде не дорога до процвітання і успіху, а дорога в тюрму.