У Москві підлітки побили поліцейського

На південно-сході Москви побили лейтенанта поліції.

Напад на інспектора з особливо важливих доручень департаменту діловодства МВС здійснили школярі, повідомляє РИА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в ході конфлікту підлітки побили поліцейського. Правоохоронцю знадобилася медична допомога, після чого лікарі його відпустили.

За фактом інциденту вже проводиться перевірка. Всі обставини події встановлюються.

Напередодні стало відомо про інцидент зі школярем, пнувшим поліцейського, який чергував в районі Манежній площі. Як виявилося, підліток зробив це на суперечку з приятелями.