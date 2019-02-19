Через санкції США проти Венесуели зупинилися нафтові танкери в Карибському морі

За оцінками, до 7 мільйонів барелів венесуельської нафти знаходяться в танкерах, плаваючих без пункту призначення. Танкери, заповнені важкою нафтою, залишилися не у справ в результаті санкцій США щодо постачань з Венесуели. Санкції розоряють танкери, які перевозять нафту по всьому світу, в результаті збиваючи ціни на енергоносії.

У минулий понеділок США наклали санкції на державну нафтову компанію Венесуели Petroleos De Venezuela Sa (скорочено PDVSA), намагаючись позбавити режим Ніколаса Мадуро грошей, які йому потрібні для того, щоб чіплятися за владу.

Санкції фактично заморозили всі активи PDVSA в США і вимагають, щоб будь-які гроші, зароблені в угодах між компанією і американськими фірмами, що зберігалися на рахунках умовного депонування, які будуть недоступні до тих пір, поки Мадуро залишається при владі.

На додаток до ускладнення експорту нафти з Венесуели, санкції також ускладнюють і здорожують компаніям зі США відправку паливних продуктів, відомих як розріджувачі, у зворотному напрямку.

Мета полягала в тому, щоб задушити «золотого гусака» Мадуро, але небажані наслідки цього плану призвело до того, що нафтові танкери пливуть навколо Карибського моря, не знаючи, куди їм слід йти, щоб спробувати розвантажити свої танки.

Вбити час на Карибах

За даними сайту моніторингу суден TankerTrackers.com близько дюжини нафтових танкерів простоюють біля берегів Венесуели або в інших місцях Карибського басейну і Мексиканської затоки, близько половини з яких завантажені венесуельською нафтою, яку раптово стало нікуди дівати.

У звичайних умовах переважна більшість венесуельської нафти призначене для нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки США. З урахуванням того, що ці клієнти фактично заблоковані, важкої нафти важко знайти альтернативних клієнтів.

Нафтові суміші сильно розрізняються за хімічним складом, і поблизу від Венесуели не так багато нафтопереробних заводів, які могли б переробляти важку суміш, вироблену країною. Більшість із заводів знаходяться в США, які пов’язані з санкціями. Багато китайські та індійські нафтопереробні заводи теж відкалібровані для переробки цієї нафти і, ймовірно, із задоволенням її куплять, але витрати на перевезення через Тихий океан робить цю перспективу непривабливою.

TankerTrackers заявляє, що великі танкери нерідко проводять кілька днів при навантаженні і розвантаженні у Венесуелі – або взагалі де-небудь ще в світі. Але величезна кількість кораблів, які очікують закінчення спору, виходить за рамки того, що багато спостерігачів галузі вважають нормальним.

Агентство Reuters в понеділок підрахувало, що приблизно сім мільйонів барелів нафти в даний час знаходяться в танкерах в Мексиканській затоці, в той час як суду вирішують, куди вони підуть зі своїм вантажем і хто за нього заплатить.

Санкції завдають шкоди і стороні-імпортеру. Для транспортування необхідно змішати густу і важку нафту Венесуели з розчинниками, і Венесуела імпортує майже всі ці розчинники з-за кордону. Поставки розчинника тепер теж підпадають під дію санкцій.

Економіст Рорі Джонстон з Шотландії каже, що дивна судноплавна діяльність показує, що санкції, схоже, застали всіх зненацька.

«Теоретично, ми повинні бачити, як ці танкери перенаправляються, але ці судна нікуди не надсилаються», – сказав він в інтерв’ю.

При нормальних обставинах на світовому нафтовому ринку більш ніж достатньо покупців і продавців, щоб знайти новий баланс в будь-який час, коли відбувається порушення в масштабі приблизно 500 000 барелів нафти, які Венесуела зазвичай відправляє в США кожен день. Але нинішня ситуація зовсім не нормальна.

«Ці танкери нікуди не рухаються [і] всі зупиняється, – сказав Експерт, – «що означає, що вплив на ринок нафти буде більше, ніж ми думали».

Зростання апетиту на важку нафту канадську

Це особливо вірно для Канади. Суміш важкої нафти Венесуели дуже схожа на тип, отриманий з канадських нафтових пісків, який відомий як Western Canada Select. Таким чином, теоретично, всі ці нафтопереробні заводи США, спеціально призначені для важкої венесуельської нафти, повинні мати більше інтересу до канадської WCS.

Обов’язкові обмеження виробництва, оголошені урядом Альберти в кінці минулого року, вже призвели до зростання цін на WCS ще до введення санкцій проти Венесуели, а розрив у цінах між легкою і важкою нафтою в Перській затоці стає ще менше.

«Теоретично, ви будете збирати все більше і більше цієї важкої канадської нафти залізницею до Затоки», – сказав Експерт, – «але ми не збираємося заповнювати всі півмільйона барелів на день».

У той час як канадські виробники, ймовірно, отримають деякі вигоди від санкционных заворушень, флотилія бездіяльних нафтових танкерів матиме на ринку всілякі непередбачені наслідки.