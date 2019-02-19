Порошенко розповів, як 5 років тому у нього на очах розстрілювали майданівців

Президент стверджує, що вранці 18 лютого 2014-го він разом з іншими учасниками подій намагався донести до Будинку офіцерів трьох загиблих.

Президент України Петро Порошенко згадав, як п’ять років тому співробітники “Беркута” на його очах розстрілювали майданівців.

Відповідну заяву він зробив 18 лютого на відкритті театру в Івано-Франківську.

“Мій день почався з того, що я вийшов в Маріїнський парк, йшов до Верховної Ради, це було дев’ять годин. Побачив побратимів з 14-ї сотні самооборони Майдану. Зупинився. Поговорив. Вони звернулися до мене за допомогою, що по них стріляють. Пройшов 150 метрів, біля фонтану був розташований “Беркут”, який з помпової зброї стріляв по людях. Так почалася найкривавіша сторінка нашої Революції гідності. Вже через 15 хвилин було 11 поранених на моїх очах, – заявив Порошенко. – Через півтори години троє загиблих, яких ми намагалися донести до Будинку офіцерів”.

Він додав, що ці хвилини, він запам’ятає на все життя”.

Варто відзначити, що рік тому 18 лютого Порошенко теж робив заяву з цього приводу, обіцяючи, що дасть свідчення в суді.

“Зло має бути покаране, і тому вперше в українській історії я прийняв рішення прийняти участь у судовому процесі. Безпрецедентно, коли президент особисто це робить. Але це справа кожного з нас”, – сказав тоді президент.