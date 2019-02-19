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Порошенко і Туск провели зустріч у Києві: про що говорили політики?

19.02.2019

Порошенко и Туск провели встречу в Киеве: о чем говорили политики?

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