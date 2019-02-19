Медведєв заморозив тариф на вивезення сміття

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв спеціальною постановою заморозив тарифи на вивезення сміття. Про це він сам розповів у вівторок на нараді про проблеми «сміттєвої реформи».

Як повідомляє «Інтерфакс», за словами Медведєва, розмір платежу в 2019-2023 роки заморожений на рівні 2018-го. Це 95 рублів за тонну твердих комунальних відходів (ТКО). Медведєв висловив надію, що дана міра допоможе знизити загальну тарифну навантаження на людей. Він також запевнив, що влада буде продовжувати приймати рішення щодо здешевлення складових цього тарифу.

Щодо «сміттєвої реформи» в цілому прем’єр сказав, що поки процес йде без серйозних збоїв. Більшість регіонів (70) вже перейшли на нову систему або по всій території (57), або в окремих районах (13). Інших Медведєв закликав поквапитися і не тягнути.

Основним завданням він назвав не тільки перебудову всієї «сміттєвої» галузі, але і недопущення різкого та необґрунтованого стрибка тарифів на вивезення сміття. Він рекомендував тримати цю тему на особливому контролі, в тому числі назвавши це і завданням ФАС.

Ще одне ключове питання — щоб люди оплачували вивезення сміття, виходячи з фактичного обсягу в контейнерах. Зараз за словами Медведєва, це «сліпа зона», але важливо, щоб люди не переплачували.