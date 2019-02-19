Названа причина смерті Карла Лагерфельда

Модельєр помер від раку.



Озвучена причина смерті культового модельєра і фешн-фотографа Карла Лагерфельда, художнього директора модного дому Chanel. Він помер від раку підшлункової залози.

“Доставлений у відділення швидкої допомоги франко-американській лікарні в Нейі-сюр-Сен у понеділок, 18 лютого, він помер вночі раку підшлункової залози”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що на момент смерті кутюр’є було 85 років. Карл Лагерфельд обіймав посаду художнього директора Chanel з 1983 року.

Нещодавно також стало відомо, хто саме змінить на цій посаді культового дизайнера. Наступницею повинна стати студійний директор модного дому Chanel Віржіні Віар.