Названа середня зарплата в Польщі

На кожній п’ятій фірмі працюють українці.

У січні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, середня зайнятість на польських підприємствах зросла на 2,9%, а заробітна плата – на 7,5%..

У січні середня зарплата в компаніях, де працюють понад 9 осіб, становила 4931 злотих (майже 1140 євро). В таких підприємствах працювало майже 6 млн 400 тис. осіб.

Уряд Польщі прийняв рішення про підвищення з 1 січня 2019 мінімальної заробітної плати в країні, яка тепер становить 2250 злотих (близько 522 євро).

За даними досліджень, у Польщі на кожній п’ятій фірмі працюють українці.