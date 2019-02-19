Як сильно санкції гальмують економіку РФ

Проти Росії на сьогодні діє 159 обмежувальних заходів — їх ввели 62 країни. Збитки від них в 2018 році склав $ 6,3 млрд. Такі цифри наводяться в звіті Мінекономрозвитку РФ «ПРО роботу з усунення бар’єрів на зовнішніх ринках».

Рекордсменом за кількістю обмежень став Європейський союз (25), у список також потрапили Україна (22), Індія (16), Білорусія (13), Туреччина (12), США (9), Австралія (6), Бразилія (5), Таїланд (5) і В’єтнам (5).

Найбільший збиток, як зазначило міністерство, завдано обмежувальними заходами з боку ЄС (близько $ 2,4 млрд.). На другому місці за розміром очікуваного збитку США (близько $ 1,1 млрд), на третьому — Україна ($ 775 млн.). У десятку увійшли також Турецька Республіка ($ 713 млн.), Індія ($ 377 млн.), Іран ($ 320 млн), Китай ($ 174 млн.), Мексика ($ 120 млн), Таїланд ($ 102 млн.), Білорусія ($ 42 млн.).

Зазначається, що найбільше постраждали такі російські галузі, як металургія, хімічна промисловість і сільське господарство.

З урахуванням, що в 2018 році ВВП Росії склав $ 1 652,5 млрд., санкції сумарно «нагріли» нас менш ніж на 0,5% ВВП.

Це цілком узгоджується з висновками, зробленими раніше. Так, за розрахунками Євсея Гурвича, керівника Економічної експертної групи, накопичений ефект від санкцій в період з 2014-го по середину 2017 року склав 2,5% ВВП за весь цей період. Відомо, крім того, думка Олексія Кудріна: у перші роки санкції коштували нам 1,5% ВВП на рік, потім ми адаптувалися до них і знизили збитки до 0,5% ВВП.

Правда, західні аналітики дивляться на ситуацію більш суворо. У листопаді 2018 року Bloomberg Economics оприлюднив дослідження, де стверджувалося: російська економіка зараз на 6% менше, ніж могла б бути — якби США і ЄС ввели в 2014-му обмежувальні заходи.

Значну різницю між фактичним і потенційним темпом зростання ВВП економісти Bloomberg пояснили структурними обмеженнями економіки РФ. Втім, вони ж визнавали, що каральні заходи не впливають на Росію шоку, як можна було б очікувати.

Але і російські, і зарубіжні експерти сходяться в одному: технологія США — не стільки вводити нові санкції, скільки тягнути і нагнітати ситуацію — прекрасно працює на підрив інвестиційної привабливості Росії. Фактично, вона робить неможливим серйозні домовленості щодо інвестпроектів і кредитування, плюс негативно впливає на ряд торгово-економічних угод.

В Америці це чудово розуміють, і демонструють рішучість закручення гайок. У лютому стало відомо, що сенатори США Ліндсі Грем і Роберт Менендес знову спробують провести через Конгрес законопроект про «драконівських» санкції проти Росії, який не пройшов у минулому році. Новий документ передбачає заборону інвестицій у новий російський держборг, проекти з видобутку нафти в РФ, введення санкцій на зарубіжні проекти російських держкомпаній і на проекти СПГ за межами РФ.

Причому, експерти відзначають, що в Росії багато хто галузі уразливі для санкцій. Так, цивільна авіація у нас на 99% західна, софт, комп’ютерна техніка і верстатобудування — на 95%, а адже без верстатів неможливий економічний ривок.

Як в реальності виглядає збиток від санкцій, можна звести залежність від Заходу до мінімуму?

— У недавньому дослідженні Bloomberg сказано, що російські мільярдери багатіли швидше за інших, — майже на 11% в рік — і це незважаючи на санкції, — зазначає директор ЗАТ «Радгосп імені Леніна», заступник голови Комітету з розвитку агропромислового комплексу ТПП РФ Павло Грудінін. — У найбагатшого росіянина — співвласника Новатек Леоніда Міхельсона — за оцінкою Bloomberg, $ 21 млрд. Як зазначає агентство, стан Міхельсона (плюс $ 4,3 млрд. за рік), іншого акціонера Новатека, Геннадія Тимченко, (плюс $ 4 млрд.) та власника ЛУКОЙЛа Вагіта Алекперова (плюс $ 3,5 млрд.) збільшилася на тлі зростання цін на нафту. При такому розкладі збиток від санкцій в $ 6,3 млрд. взагалі не вражає.

На мій погляд, російська економіка несе збитки, насамперед, від дій власного уряду, а не від обмежувальних заходів Заходу.

Нагадаю, у квітні 2018 року міністр фінансів Антон Силуанов заявив, що російські компанії, подпавшие під санкції США, попросили у кабміну 100 млрд. рублів ($ 1,63 млрд. за поточним курсом). І запевнив, що держава «ліквідність» їм надасть — через Промсвязьбанк, на базі якого створюється опорний банк для держоборонзамовлення і великих держконтрактів.

По суті, держава пішла на компенсацію олігархічним структурам збитків від санкцій, і надало їм преференції по податках.

Тому я вважаю, що Мінекономрозвитку не потрібно підраховувати збитки від обмежувальних заходів, а займатися собою — російською економікою. Наприклад, направляти нафтові доходи в бюджет, а не в компанії-«прокладки». Тоді ми, можливо, навіть не помітимо, що Захід вводить проти нас санкції.

«СП»: — Наскільки Росія вразлива для західних санкцій?

— Я вважаю, що оцінки цієї уразливості сильно завищені. Інакше б влада РФ не зберігали гроші в казначейські папери США.

— У нас частка експорту у ВВП за 2018 рік піднялася з 5,5% до 10% – це серйозний показник нашої залежності від глобального господарства, — відзначає керівник напрямку «Фінанси і економіка» Інституту сучасного розвитку Микита Масленніков. — Разом з тим, $ 6,3 млрд. — не занадто значні втрати: досить зіставити їх з $ 114, 9 млрд. профіциту рахунку торгових операцій платіжного балансу.

Словом, втрати неприємні для економіки РФ, але не критичні. Притому, треба мати на увазі, що в цих $ 6,3 млрд. не тільки санкції, а й будь-які інші протекціоністські заходи. Наприклад, заходи СОТ в рамках розслідування демпінгу наших металургів і виробників мінеральних добрив.

Зауважу, оскільки наша залежність від глобального господарства посилюється, зростає і наша вразливість від санкцій. У 2017 році частка нафтогазових доходів у формуванні бюджету склала 40%, а в 2018 — вже 46%. Це можна розглядати як тривожний сигнал.

Найважливішою в таких умовах, я вважаю, стає стратегія стимулювання неенергетичного експорту, і насамперед машинобудівного. Підкреслю, важливо саме не імпортозаміщення, а експорт, оскільки саме це напрямку додає конкурентоспроможності вітчизняних товарів на внутрішньому ринку.

«СП»: — чи Захід посилювати санкції?

— Ситуація на сьогодні неоднозначна. Ми навчилися пристосовуватися до санкцій в короткостроковому плані, але часто самі собі ставимо підніжку. Останній тому приклад — затримання 15 лютого засновника і керуючого інвестиційного фонду Baring Vostok Майкла Калве разом з п’ятьма іншими фігурантами справи. Слідство стверджує, що банкіри під видом операції з акціями викрали у ПАТ КБ «Східний» близько 2,5 млрд руб. в 2017 році. Як вважає обвинувачення, Калве вступив у змову з іншими фігурантами, щоб оформити угоду про врегулювання боргу на свідомо невигідних для банку умовах.

Так чи ні, Калве — громадянин США, і його арешт — вкрай негативний сигнал інвесторам. Думаю, тепер можна чекати і відповідної реакції — посилення санкцій з боку Конгресу США.