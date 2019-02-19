У Франції невідомі осквернили десятки поховань

На фото з місця події зафіксовані нацистські свастики.

Близько 80 могил на єврейському кладовищі у східній Франції невідомі обмалювали свастиками напередодні загальнонаціонального маршу проти антисемітизму.

Наслідки вандалізму виявили вранці га кладовищі в містечку Каценайм, розташованому на кордоні з Німеччиною.

На фото з місця події зафіксовані нацистські свастики, намальовані на могильних плитах блакитною та жовтою фарбою. На одній з плит також розмістили напис німецькою мовою “Elsassisches Schwarzen Wolfe” (“Ельзаські чорні вовки”), що означає назву сепаратистського угрупування неонацистів, активної в 1970-е роки.

Голова служби безпеки регіону Жан-Люк Маркс заявив, що повністю підтримує єврейську громаду, яка пережила черговий випадок залякування з боку антисемітів.