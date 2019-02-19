Венесуела хоче продавати Індії у 2 рази більше нафти

Міністр нафти Венесуели несподівано з’явився на енергетичному заході в Індії, оскільки південноамериканська країна шукає тісніших зв’язків з основними споживачами нафти через санкції США.

Мануель Кеведо, який також є головою державної компанії-виробника Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), заявив у понеділок, що його країна хоче продавати більше нафти Індії, а санкції США призвели до втрати 20 мільярдів доларів для економіки латиноамериканської країни, повідомляє Bloomberg.

Прибуття Кеведо в Індію збігається з чутками про майбутнє венесуельської нафтової промисловості після того, як США, її найбільший клієнт, импортировавший приблизно 400 000 барелів нафти в день, блокує імпорт.

PDVSA працює над утриманням покупців

PDVSA працює над тим, щоб утримати покупців в інших країнах, таких як Індія і Китай, після того, як американські нафтопереробники призупинили закупівлі. США хочуть, щоб президент Венесуели Ніколас Мадуро передав владу тимчасовому уряду на чолі з Хуаном Гуайдо, який стверджує, що він є законним лідером країни.

Індія точно стане кращим клієнтом для Венесуели через готовності країни платити за сиру нафту готівкою, на відміну від Китаю, який уклав угоди «нафта за кредит».

Видобуток нафти може продовжувати падати

Видобуток нафти у Венесуелі може ще більше знизитися, якщо країні не вдасться забезпечити достатні кошти для інвестицій у видобуток, після того, як видобуток знизився з рівня 2016 року до приблизно 1,3 мільйона барелів на день в січні.

Кеведо, який зустрічався з міністром нафти Індії Дхармендрой Прадхан в понеділок, сказав, що Венесуела має «хороші відносини» з цією азіатською країною.

«Я зустрічався з міністром нафти Індії, ми збираємося зустрітися знову», – сказав Кеведо в Нью-Делі. «У нас хороші відносини з Індією, і ми хочемо продовжувати ці відносини».

Подвоїти продажі нафти в Індію

За словами Кеведо, Венесуела, яка продає Індії понад 300 000 барелів у день, хоче більш ніж вдвічі збільшити продажі в цю країну.

Санкції США призвели до скорочення експорту нафти Венесуели до 10-місячного мінімуму. У минулому році Венесуела завантажувала, в середньому, один танкер для американських переробників.

Плаваюче нафтосховище

Після того, як американські обмеження були введені 28 січня, лише один танкер завантажився за 10 днів. Це перетворило нафтові танкери в плавучі сховища. Bloomberg повідомляє, що в танкерах по всьому Мексиканської затоки вже міститься більше 8 мільйонів барелів венесуельської нафти.

Гуайдо, голова національних зборів Венесуели, намагається відібрати у знаходиться в Х’юстоні підрозділу Citgo Petroleum підрозділ PDVSA. Цей крок є частиною його стратегії по скиданню Мадуро і створення тимчасового уряду, який буде скликати нові вибори. Гуайдо заявив, що планує призначити нову раду директорів для державного виробника і його дочірньої компанії в США.