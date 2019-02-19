У Порошенка заперечують існування “томос-туру”

Політтехнолог чинного президента повідомив, що заходи, пов’язані з томосом, займали у президента 10-15% робочого візиту в регіон.

Політтехнолог Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що чинний президент не проводив так званий томос-тур.

“Відкрию вам страшну таємницю: ніякого томос-туру не було. Це фантом. Було п’ять або шість регіональних поїздок, можливо сім, під час яких президент поїхав з недавно отриманими томосом”, – повідомив Медведєв.

За словами політтехнолога, відповідні виступу глави держави не можна розцінювати як передвиборну агітацію, оскільки “Порошенка на той момент ще ніде не заявляв, що він буде кандидатом у президенти”.