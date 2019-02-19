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Нафтовики таємно готуються видобувати нафту на святому місці аборигенів ХМАО

19.02.2019

Нефтяники тайно готовятся добывать нефть на святом месте аборигенов ХМАО

Компанія «Сургутнафтогаз» планує видобувати нафту на території природного парку «Нумто» (Білоярське район ХМАО), у святому місці югорський аборигенів. Нафтовики вже провели громадські слухання, на яких майже не було місцевих жителів, розповіли «URA.RU» в організації «Грінпіс Росія».

Під час слухань «Сургутнафтогаз» доповів про проектування майданчиків пошуково-оціночних свердловин на Ватлорском ліцензійній ділянці і про бурінні свердловин на родовищі імені Логачова в межах природного парку «Нумто». За версією представників громадськості, жителів села Нумто, розташованої в природному парку, ніхто не повідомив про цих слуханнях. «З 200 осіб, прописаних в селі, в них брало участь всього чотири. Сім сімей оленярів, які ведуть господарство безпосередньо на водно-болотних угіддях (близько 30 осіб), дізналися про них тільки після їх проведення», — заявили в «Грінпіс Росія».

Екологи заявляють, що видобуток нафти в парку «Нумто» суперечить законодавству, а діяльність нафтовиків зруйнує місцеву екосистему.

У прес-службі «Сургутнафтогазу» і в приймальні адміністрації Beloârskogo району на дзвінки не відповіли. Але відомо, що до 24 лютого за підсумками слухань у «Сургутнафтогаз» збирають зауваження і пропозиції щодо проекту.

Як раніше повідомляло «URA.RU» проти видобутку нафти в Нумто виступили не тільки аборигени, але і радник президента Росії Михайло Федотов, ЗНФ, відомі російські вчені. У жовтні 2017 року вийшла нота протесту ООН на адресу російського уряду із-за цієї ситуації.

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