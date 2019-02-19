Валіть самі, поки не пізно!

«Не чіпайте артистів, повій і кучеров. Вони служать будь-якої влади», — фраза, яку приписують адмірала Колчака. Невідомо, до якої міри цей заклик допомагав представникам вищеназваних професій уникнути проблем під час Громадянської війни при вході Російської армії в той чи інший місто. Але точно можна сказати, що через сто років, не дай бог, щось трапиться в Росії соціально-політичні конфлікти (до яких Путін і Ко ведуть країну семимильними кроками), подібні директиви навряд чи б хтось віддавав.

Хмара всіляких відомих російських «артистів» (акторів, музикантів, художників і представників інших творчих професій) своїм цинізмом, продажністю, підлабузництвом і виправданням злочинів Кремля пробили дно чи меншу кількість разів, ніж чиновники, силовики або пропагандисти у вигляді журналістів. І це тільки на перший погляд може здатися, що шкоди від їх брехні менше.

Тільки на цьому тижні завершилася історія з співаком Олександром Маршалом, посоветовавшим виїжджати з країни всіх, хто не є прихильником Путіна, як з’явилося чергове одкровення. Ще один видатний путинист, музикант Юрій Башмет в інтерв’ю телеканалу RTVi віщав про те, що західні країни просто зляться і заздрять нам, тому що ні в кого з них «немає Путіна — лідера такого таланту і таких якостей». Що їх санкції пов’язані з появою у нас «потужного хлопчика» в особі нинішнього президента. І взагалі західні санкції є «хорошим допінгом» для розвитку Росії. Що стосується невдоволення убожіют і позбавлених прав росіян внутрішнім становищем у країні, то, мовляв, таке є всюди, не тільки в Росії.

Право, порівняно з цією публікою, навіть «представники першої найдавнішої» — просто чесно заробляють свій хліб громадянки (не маючи на увазі цьогорічних «світських левиць» і інших представниць чиновницьких гаремів — від «помічниць депутатів» до «генеральш армії»).

Не кажучи вже про людей нормальних професій з підвищеною соціальною відповідальністю» — кучерах (таксистів, офіціантів, кравців, перукарів та інших працівників сфери послуг). Навіть при поганому розкладі більшості з них навряд чи знадобляться найвищі індульгенції — ну, мало якомусь негідникові костюмчик пошив або маникюрчик зробив. Врешті-решт всі ми з волі або проти неї є якщо і не співучасниками путінізму, то так чи інакше замазані в ньому.

Що ж стосується продали свою честь, совість і гідність «діячів культури», то на поблажливість нових колчаков або чапаевых, а вже тим більше народу-богоносця, їм, якщо що, навряд чи варто розраховувати в майбутньому. І ось чому. Те, що хоч якось було вірно для початку XX століття, зовсім не є таким у XXI. В епоху інформаційних технологій, масових комунікацій і «гібридних воєн» — розтиражоване слово торгує своїм авторитетом відомого особи — схоже зброї масового ураження, моральному і соціальному геноциду. І ніякі інші «заслуги перед вітчизною» якийсь там мірою не стануть серйозним пом’якшувальною обставиною. До того ж всі «ходи записані» і ретельно задокументовані в електронному вигляді. Тому виправдання — «нас обдурили» або ми «рядові солдати», які просто виконували наказ» — не для них.

Так що, справедлива люстрація (а для тих, хто не доживе — суд історії, що страшніше) в даному випадку — найкраще, на що ці панове і пані зможуть розраховувати в перспективі. Хоча, є ще його ж Маршала. Валіть самі, поки не пізно!