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В Литву доставили ракетні комплекси Javelin

19.02.2019

В Литву доставили ракетные комплексы JavelinСША є стратегічним партнером Литви і ключовим союзником.

До Литви прибула ще одна партія переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, придбаних в США.

Закупівля цих ракет коштувала Литві більше 20 млн доларів, четверту частину цієї суми виділили США. Ці системи надійдуть на озброєння підрозділів сухопутних сил Литви.

“США є стратегічним партнером Литви і ключовим союзником по забезпеченню безпеки у Балтійському регіоні. Куплені в США протитанкові комплекси Javelin вносять особливо значний внесок у довгострокове підвищення бойових потужностей литовської армії і зміцнення стримуючого впливу”, – прокоментував міністр оборони Раймундас Кароблис.

Javelin, протитанкова ракетна система середньої дальності, здатна знищувати сучасні танки з реактивною бронею вдень і вночі на дистанції від 75 до 2,5 км

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